https://noticiaslatam.lat/20260712/eeuu-lanza-una-nueva-ola-de-ataques-contra-iran-la-cuarta-en-lo-que-va-de-la-semana-1174260647.html

EEUU lanza una nueva ola de ataques contra Irán, la cuarta en lo que va de la semana

EEUU lanza una nueva ola de ataques contra Irán, la cuarta en lo que va de la semana

Sputnik Mundo

El Comando Central estadounidense informó a través de redes sociales que los ataques comenzaron desde las 5:00, hora del Este (GMT -4), esto luego de que en la... 12.07.2026, Sputnik Mundo

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A su vez, el Servicio de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB) reportó explosiones en varias ciudades del sur de la nación –Bandar Abbás, Bandar Sirik y Jask– y en la isla iraní de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz. El medio no proporcionó detalles adicionales.De momento no hay información sobre posibles víctimas de los nuevos bombardeos estadounidenses. Este es el cuarto ataque lanzado por Washington en contra del país persa en lo que va de la semana.Momentos antes, las autoridades iraníes reiteraron que el tránsito por el estrecho de Ormuz permanece suspendido debido a los recientes movimientos militares de EEUU en la región.Las noticias llegan después de que EEUU e Irán reanudaran las hostilidades la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas tras la firma por los presidentes de los dos países del memorando de entendimiento, que puso fin a los combates y abrió la vía para negociar un acuerdo final.

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