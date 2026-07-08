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Irán responsabiliza a EEUU del fracaso del memorando de alto al fuego

Irán responsabiliza a EEUU del fracaso del memorando de alto al fuego

Sputnik Mundo

Teherán aseguró que los recientes ataques de Estados Unidos, la revocación de la autorización para exportar petróleo iraní y otras medidas de Washington han... 08.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-08T11:42+0000

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La Cancillería iraní también instó a los países de Oriente Medio a prohibir que Estados Unidos utilice su territorio para lanzar ataques contra Irán.Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al margen de la cumbre de la Alianza en Ankara, que el alto al fuego con Irán "ya no está en vigor".En víspera, las fuerzas estadounidenses informaron de ataques contra más de 80 objetivos en territorio iraní. Washington sostuvo que la operación fue una respuesta a los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Irán, por su parte, acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego. Posteriormente, las fuerzas iraníes reportaron ataques de represalia contra bases estadounidenses en Baréin y Kuwait.

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