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Irán responsabiliza a EEUU del fracaso del memorando de alto al fuego
Irán responsabiliza a EEUU del fracaso del memorando de alto al fuego
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Teherán aseguró que los recientes ataques de Estados Unidos, la revocación de la autorización para exportar petróleo iraní y otras medidas de Washington han... 08.07.2026, Sputnik Mundo
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La Cancillería iraní también instó a los países de Oriente Medio a prohibir que Estados Unidos utilice su territorio para lanzar ataques contra Irán.Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al margen de la cumbre de la Alianza en Ankara, que el alto al fuego con Irán "ya no está en vigor".En víspera, las fuerzas estadounidenses informaron de ataques contra más de 80 objetivos en territorio iraní. Washington sostuvo que la operación fue una respuesta a los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Irán, por su parte, acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego. Posteriormente, las fuerzas iraníes reportaron ataques de represalia contra bases estadounidenses en Baréin y Kuwait.
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Irán responsabiliza a EEUU del fracaso del memorando de alto al fuego

11:42 GMT 08.07.2026
© AP Photo / Ryan MurphyBanderas de EEUU e Irán
Banderas de EEUU e Irán - Sputnik Mundo, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
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Teherán aseguró que los recientes ataques de Estados Unidos, la revocación de la autorización para exportar petróleo iraní y otras medidas de Washington han inutilizado las disposiciones del memorando sobre el cese de las hostilidades, declaró la Cancillería iraní. Trump, en tanto, declara que el alto al fuego con el país persa ya no está vigente.

"Los repetidos ataques ilegales contra Irán, la decisión del Departamento del Tesoro de EEUU de revocar la autorización para la venta de petróleo iraní, las violaciones de las normas iraníes en el estrecho de Ormuz y la agresión militar de Israel contra Líbano han inutilizado disposiciones fundamentales del memorando. La responsabilidad de las peligrosas consecuencias de esta escalada recae sobre el traicionero régimen de Estados Unidos", señaló el Ministerio en un comunicado.

La Cancillería iraní también instó a los países de Oriente Medio a prohibir que Estados Unidos utilice su territorio para lanzar ataques contra Irán.
Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al margen de la cumbre de la Alianza en Ankara, que el alto al fuego con Irán "ya no está en vigor".

"Por lo que entiendo, tratar con ellos es una pérdida de tiempo (...) Pueden seguir hablando, pero creo que están perdiendo el tiempo", afirmó Trump ante la prensa al ser preguntado sobre la continuidad de las negociaciones con Teherán.

En víspera, las fuerzas estadounidenses informaron de ataques contra más de 80 objetivos en territorio iraní. Washington sostuvo que la operación fue una respuesta a los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Irán, por su parte, acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego. Posteriormente, las fuerzas iraníes reportaron ataques de represalia contra bases estadounidenses en Baréin y Kuwait.
Donald Trump, presidente de EEUU, gesticula durante una reunión bilateral con su par turco en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
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