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Sale a la luz la razón por la que EEUU desoyó las advertencias antes del ataque a la escuela de niñas en Irán
Sale a la luz la razón por la que EEUU desoyó las advertencias antes del ataque a la escuela de niñas en Irán
Sputnik Mundo
Los altos mandos optaron por ignorar las advertencias de que la información de inteligencia sobre posibles objetivos en Irán estaba desactualizada debido a la... 08.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-08T13:13+0000
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El 28 de febrero comenzó la campaña de EEUU e Israel contra Irán con el ataque contra una escuela para niñas en Minab, donde murieron 168 alumnas y 14 profesores y trabajadores.Hasta el momento, el Pentágono aún no publicó los resultados de la investigación, apuntó la prensa.Sin embargo, antes del ataque, se informó que los datos de inteligencia se basaban en información antigua y debían someterse a una nueva verificación, según nuevos datos destapados por los medios.En particular, las imágenes por satélite de 2013 muestran que la escuela y la base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) formaban parte del mismo complejo. Sin embargo, en 2016 ya se observa una valla que las separa y una entrada independiente para la escuela, se reportó.Mientras tanto, en las imágenes de diciembre de 2025 se ve que, probablemente, había decenas de niños jugando en el patio del colegio.Sin embargo, la dirección del Pentágono ejerció una fuerte presión sobre los militares, exigiéndoles que prepararan la lista lo antes posible.Como resultado, la información de inteligencia sobre muchos de los objetivos añadidos a la lista de ataques tenía más de 10 años de antigüedad. Debido a las prisas por cumplir los plazos, los responsables militares dieron prioridad a la actualización de los registros de los objetivos considerados de "máxima prioridad". Sin embargo, la base cerca de la escuela no fue revisada, ya que se consideraba un objetivo fijo que no cambiaba de ubicación.Para añadir un objetivo a la lista de objetivos se requería la aprobación de un oficial de alto rango, se añadió. Así, unos días después del ataque contra la escuela, los militares estadounidenses se dieron cuenta del error que se había cometido.Cabe destacar que las unidades encargadas de evitar daños a la población civil sufrían una grave falta de personal, ya que previamente el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, recortó este programa.
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Sale a la luz la razón por la que EEUU desoyó las advertencias antes del ataque a la escuela de niñas en Irán
Los altos mandos optaron por ignorar las advertencias de que la información de inteligencia sobre posibles objetivos en Irán estaba desactualizada debido a la "prisa por proporcionar objetivos al inicio de la guerra", informaron medios estadounidenses citando a fuentes familiarizadas con el asunto.
El 28 de febrero comenzó la campaña de EEUU e Israel contra Irán
con el ataque contra una escuela para niñas en Minab, donde murieron 168 alumnas
y 14 profesores y trabajadores.
Hasta el momento, el Pentágono aún no publicó los resultados de la investigación, apuntó la prensa.
Sin embargo, antes del ataque, se informó que los datos de inteligencia se basaban en información antigua y debían someterse a una nueva verificación, según nuevos datos destapados por los medios.
En particular, las imágenes por satélite de 2013 muestran que la escuela y la base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) formaban parte del mismo complejo. Sin embargo, en 2016 ya se observa una valla que las separa y una entrada independiente para la escuela, se reportó.
Mientras tanto, en las imágenes de diciembre de 2025 se ve que, probablemente, había decenas de niños jugando en el patio del colegio.
Sin embargo, la dirección del Pentágono ejerció una fuerte presión sobre los militares, exigiéndoles que prepararan la lista lo antes posible.
Como resultado, la información de inteligencia sobre muchos de los objetivos añadidos a la lista de ataques tenía más de 10 años de antigüedad. Debido a las prisas por cumplir los plazos, los responsables militares dieron prioridad a la actualización de los registros de los objetivos considerados de "máxima prioridad". Sin embargo, la base cerca de la escuela no fue revisada, ya que se consideraba un objetivo fijo que no cambiaba de ubicación.
Para añadir un objetivo a la lista de objetivos se requería la aprobación de un oficial de alto rango, se añadió. Así, unos días después del ataque contra la escuela, los militares estadounidenses se dieron cuenta del error que se había cometido.
Cabe destacar que las unidades encargadas de evitar daños a la población civil sufrían una grave falta de personal, ya que previamente el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, recortó este programa.
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