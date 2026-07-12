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Irán asesta golpes de represalia a instalaciones militares de EEUU en Oriente Medio
Irán asesta golpes de represalia a instalaciones militares de EEUU en Oriente Medio
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Como represalia por los nuevos bombardeos de Washington sobre el sur de Irán, Teherán realizó en la noche del 11 al 12 de julio una serie de ataques selectivos... 12.07.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con un comunicado del CGRI, citado por la cadena local Press TV, entre los blancos figuraban:En estos ataques, Irán utilizó misiles balísticos, junto con misiles de alta precisión como Emad, Kheibar Shekan, Fateh y Zolfaghar, entre otros, así como drones.Con anterioridad, Irán determinó el cierre del estrecho de Ormuz debido a la injerencia de potencias extranjeras. En un comunicado citado por la prensa, la Armada del CGRI explicó que, a pesar de sus advertencias, buques "instigados por una potencia extranjera" intentaron desviarse de la ruta designada por Irán. En respuesta, el Comando Central estadounidense informó del lanzamiento de la tercera ola de ataques en contra de Irán en lo que va de la semana.
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Irán asesta golpes de represalia a instalaciones militares de EEUU en Oriente Medio

12:00 GMT 12.07.2026 (actualizado: 12:01 GMT 12.07.2026)
© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск ракеты Khorramshahr-4 в Иране
Запуск ракеты Khorramshahr-4 в Иране - Sputnik Mundo, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
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Como represalia por los nuevos bombardeos de Washington sobre el sur de Irán, Teherán realizó en la noche del 11 al 12 de julio una serie de ataques selectivos contra la infraestructura militar estadounidense en la región, informaron desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
De acuerdo con un comunicado del CGRI, citado por la cadena local Press TV, entre los blancos figuraban:
La base aérea de Al Udeid en Catar, en la que "fueron destruidos un centro de mantenimiento y reparación de aviones de combate, así como un centro de mando y control de la base".
La base aérea Príncipe Hassan en Jordania, con daños en "instalaciones clave de la infraestructura militar".
Plataformas de reabastecimiento para portaviones estadounidenses en el puerto omaní de Duqm.
Un sistema de defensa antiaérea Patriot, un depósito de municiones y estación radar en Kuwait.
Instalación de comunicaciones y estación radar en Baréin.
En estos ataques, Irán utilizó misiles balísticos, junto con misiles de alta precisión como Emad, Kheibar Shekan, Fateh y Zolfaghar, entre otros, así como drones.
Con anterioridad, Irán determinó el cierre del estrecho de Ormuz debido a la injerencia de potencias extranjeras. En un comunicado citado por la prensa, la Armada del CGRI explicó que, a pesar de sus advertencias, buques "instigados por una potencia extranjera" intentaron desviarse de la ruta designada por Irán.
En respuesta, el Comando Central estadounidense informó del lanzamiento de la tercera ola de ataques en contra de Irán en lo que va de la semana.
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