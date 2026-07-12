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Irán asesta golpes de represalia a instalaciones militares de EEUU en Oriente Medio

Irán asesta golpes de represalia a instalaciones militares de EEUU en Oriente Medio

Sputnik Mundo

Como represalia por los nuevos bombardeos de Washington sobre el sur de Irán, Teherán realizó en la noche del 11 al 12 de julio una serie de ataques selectivos... 12.07.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con un comunicado del CGRI, citado por la cadena local Press TV, entre los blancos figuraban:En estos ataques, Irán utilizó misiles balísticos, junto con misiles de alta precisión como Emad, Kheibar Shekan, Fateh y Zolfaghar, entre otros, así como drones.Con anterioridad, Irán determinó el cierre del estrecho de Ormuz debido a la injerencia de potencias extranjeras. En un comunicado citado por la prensa, la Armada del CGRI explicó que, a pesar de sus advertencias, buques "instigados por una potencia extranjera" intentaron desviarse de la ruta designada por Irán. En respuesta, el Comando Central estadounidense informó del lanzamiento de la tercera ola de ataques en contra de Irán en lo que va de la semana.

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