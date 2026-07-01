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¿Un plan poco eficiente? La estrategia de Starmer en gasto de defensa genera dudas en el Reino Unido

¿Un plan poco eficiente? La estrategia de Starmer en gasto de defensa genera dudas en el Reino Unido

Sputnik Mundo

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, presentó el Plan de Inversión en Defensa (DIP), con el que busca reforzar las capacidades militares del país... 01.07.2026, Sputnik Mundo

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Sin embargo, el plan ha generado cuestionamientos debido a que solo se han identificado 10.300 millones de libras (más de 13.600 millones de dólares) para financiar ese incremento, mientras que el resto de los recursos quedaría sujeto al presupuesto de 2026, lo que deja un faltante cercano a los 4.700 millones de libras (alrededor de 6.227 millones de dólares).El programa contempla obtener buena parte de los recursos mediante la cancelación o el retraso de proyectos relacionados con energía, infraestructura y vivienda militar, además de exigir un plan de ahorro dentro del Ministerio de Defensa.Según medios europeos, el futuro Gobierno encabezado por Andy Burnham deberá asumir el reto de encontrar los recursos restantes para cumplir con los compromisos de gasto anunciados por Starmer, pese a que el financiamiento completo aún no está garantizado.Durante la presentación del plan, Starmer sostuvo que se trata del mayor incremento sostenido del gasto en defensa desde la Guerra Fría y afirmó que permitirá que el Reino Unido esté preparado para enfrentar un eventual escenario de conflicto hacia 2030.Entre las principales inversiones figuran 62.000 millones de libras (poco más de 82.146 millones de dólares) para el programa nuclear británico, 47.000 millones (más de 62.270 millones de dólares) para la flota de submarinos, 8.600 millones (11.394 millones de dólares) para el desarrollo del caza de sexta generación Tempest y 26.000 millones (34.447 millones de dólares) destinados a modernizar bases navales estratégicas.Asimismo, el proyecto prevé aumentar las reservas de municiones, desarrollar nuevas capacidades con drones, reforzar la defensa antimisiles, ampliar los sistemas de inteligencia artificial y adquirir nuevas tecnologías para operaciones navales, aéreas y terrestres.Según medios europeos, el Ministerio de Defensa también reducirá gastos administrativos mediante un programa de eficiencia valorado en 10.700 millones de libras (más de 14.000 millones de dólares) durante los próximos cuatro años, lo que incluiría una reducción de aproximadamente 10% del personal de la administración pública, aunque no se prevén recortes de efectivos militares.El plan recibió críticas tanto de miembros de la oposición como de dirigentes laboristas, quienes cuestionaron la ausencia de un calendario claro para elevar el gasto militar hasta el 3% del producto interno bruto y posteriormente al 3,5%, en línea con los compromisos planteados dentro de la OTAN.

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