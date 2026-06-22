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¿Quién podría ser el próximo primer ministro británico tras la dimisión de Starmer?
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El primer ministro británico, Keir Starmer, al abandonar su cargo, abre la carrera por el liderazgo del Partido Laborista, actualmente en el poder. Los... 22.06.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik presenta a los aspirantes más destacados para el cargo.Andy Burnham, el principal candidato de la izquierdaEs el principal candidato de la izquierda, según medios. Cuenta con un fuerte respaldo del ala izquierda del partido, los sindicatos y la mayoría de los diputados. Entre sus principales fortalezas figuran su gran notoriedad pública y su experiencia tanto en el Gobierno como al frente de la Alcaldía de Gran Mánchester.Además, su perfil de laborista centrista se ve reforzado por la ausencia de rivales creíbles a su izquierda.En cuanto a su programa político, Burnham no descarta en un futuro lejano una posible reincorporación a la UE. Sin embargo, presenta un giro de 180 grados en su postura de "bienvenida a los refugiados". Además, apoya que se siga prestando ayuda a Ucrania frente a Rusia.Wes Streeting, continuidad de StarmerEs un candidato del ala derecha del Partido Laborista, aunque las encuestas indican que es menos popular entre los votantes.Dimitió de su cargo como secretario de Sanidad en mayo para disputar el liderazgo tras los malos resultados del Partido Laborista en las elecciones municipales. Sin embargo, es probable que Streeting mantenga las mismas políticas impopulares.Angela Rayner, ex mano derecha de StarmerSituada en el ala izquierda del Partido Laborista y cercana a los sindicatos, Rayner fue elegida vicepresidenta en 2020 junto a Starmer. Sin embargo, en 2025 dimitió tras conocerse que no había pagado los impuestos correspondientes al comprar una segunda vivienda en Brighton, lejos de su ciudad natal, Mánchester.Aboga por un mayor gasto público, más derechos para los trabajadores y un Estado del bienestar más amplio.Shabana Mahmood, candidata de compromisoLa actual ministra del Interior se perfila como una candidata de compromiso entre el ala izquierda y la derecha del Partido Laborista. Sin embargo, ha impulsado una política más dura contra la inmigración irregular tras varios asesinatos cometidos por solicitantes de asilo, lo que ha llevado a algunos votantes a pasarse al Partido Verde.Ed Miliband, veterano políticoFormó parte del Gobierno de Gordon Brown entre 2007 y 2010 y fue líder de la oposición laborista de 2010 a 2015. Actualmente ocupa el cargo de ministro de Seguridad Energética y Net Zero, desde el que impulsa políticas impopulares a las que se atribuye el aumento de las facturas de los hogares.La carrera por el liderazgo le ofrece una nueva oportunidad de llegar como primer ministro tras su derrota en las elecciones de 2015 frente a los conservadores.En política exterior, es un laborista proeuropeo y crítico con Rusia.
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¿Quién podría ser el próximo primer ministro británico tras la dimisión de Starmer?

18:09 GMT 22.06.2026
© Foto : CC BY 3.0/David Woolfall, Richard Townshend, AP/Jon Super, CC BY 3.0/House of Commons, CC BY 4.0/UK GovernmentAspirantes más destacados para el cargo del primer ministro británico: Wes Streeting, Shabana Mahmood, Andy Burnham, Angela Rayner, Ed Miliband
Aspirantes más destacados para el cargo del primer ministro británico: Wes Streeting, Shabana Mahmood, Andy Burnham, Angela Rayner, Ed Miliband - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
© Foto : CC BY 3.0/David Woolfall, Richard Townshend, AP/Jon Super, CC BY 3.0/House of Commons, CC BY 4.0/UK Government
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El primer ministro británico, Keir Starmer, al abandonar su cargo, abre la carrera por el liderazgo del Partido Laborista, actualmente en el poder. Los comicios internos para elegir al nuevo líder del Partido Laborista que le sucederá como jefe de Gobierno comenzarán el 9 de julio de 2026.
Sputnik presenta a los aspirantes más destacados para el cargo.

Andy Burnham, el principal candidato de la izquierda

Es el principal candidato de la izquierda, según medios. Cuenta con un fuerte respaldo del ala izquierda del partido, los sindicatos y la mayoría de los diputados. Entre sus principales fortalezas figuran su gran notoriedad pública y su experiencia tanto en el Gobierno como al frente de la Alcaldía de Gran Mánchester.
Además, su perfil de laborista centrista se ve reforzado por la ausencia de rivales creíbles a su izquierda.
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En cuanto a su programa político, Burnham no descarta en un futuro lejano una posible reincorporación a la UE. Sin embargo, presenta un giro de 180 grados en su postura de "bienvenida a los refugiados". Además, apoya que se siga prestando ayuda a Ucrania frente a Rusia.

Wes Streeting, continuidad de Starmer

Es un candidato del ala derecha del Partido Laborista, aunque las encuestas indican que es menos popular entre los votantes.
Dimitió de su cargo como secretario de Sanidad en mayo para disputar el liderazgo tras los malos resultados del Partido Laborista en las elecciones municipales. Sin embargo, es probable que Streeting mantenga las mismas políticas impopulares.

Angela Rayner, ex mano derecha de Starmer

Situada en el ala izquierda del Partido Laborista y cercana a los sindicatos, Rayner fue elegida vicepresidenta en 2020 junto a Starmer. Sin embargo, en 2025 dimitió tras conocerse que no había pagado los impuestos correspondientes al comprar una segunda vivienda en Brighton, lejos de su ciudad natal, Mánchester.
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Aboga por un mayor gasto público, más derechos para los trabajadores y un Estado del bienestar más amplio.

Shabana Mahmood, candidata de compromiso

La actual ministra del Interior se perfila como una candidata de compromiso entre el ala izquierda y la derecha del Partido Laborista. Sin embargo, ha impulsado una política más dura contra la inmigración irregular tras varios asesinatos cometidos por solicitantes de asilo, lo que ha llevado a algunos votantes a pasarse al Partido Verde.

Ed Miliband, veterano político

Formó parte del Gobierno de Gordon Brown entre 2007 y 2010 y fue líder de la oposición laborista de 2010 a 2015. Actualmente ocupa el cargo de ministro de Seguridad Energética y Net Zero, desde el que impulsa políticas impopulares a las que se atribuye el aumento de las facturas de los hogares.
La carrera por el liderazgo le ofrece una nueva oportunidad de llegar como primer ministro tras su derrota en las elecciones de 2015 frente a los conservadores.
En política exterior, es un laborista proeuropeo y crítico con Rusia.
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