El Reino Unido volverá a la UE por interés económico, afirma funcionario

Durante una intervención en la Cámara de los Lores, el funcionario laborista aseguró que, a largo plazo, Reino Unido volverá al bloque comunitario, en unas declaraciones que reabrieron el debate político sobre el futuro de las relaciones entre Londres y Bruselas.El ministro también defendió el proceso de acercamiento impulsado por el Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, y sugirió que el denominado "reinicio" de las relaciones con Bruselas constituye un paso importante para fortalecer la economía británica.Según reportó The Telegraph, se trata de la primera ocasión en que un miembro en ejercicio del Gobierno británico expresa públicamente su respaldo a una reincorporación a la UE, superando incluso los compromisos asumidos por el Partido Laborista durante la campaña electoral.Las declaraciones de Livermore contrastan con la posición oficial del manifiesto laborista de 2024, que prometía mantener al Reino Unido fuera del mercado único, la unión aduanera y el régimen de libre circulación de personas.Durante el debate parlamentario, Livermore sostuvo que uno de los objetivos del Gobierno es reducir los efectos económicos derivados del Brexit, al que atribuyó un impacto negativo sobre el crecimiento del país.Las declaraciones se producen en un contexto de creciente discusión dentro del Partido Laborista sobre el futuro vínculo con la UE. Figuras como el exsecretario de Salud Wes Streeting han defendido públicamente la necesidad de revisar la relación con el bloque europeo.David Frost, quien encabezó las negociaciones británicas con Bruselas durante el Gobierno de Boris Johnson, acusó al Partido Laborista de avanzar gradualmente hacia una estrategia de reincorporación.Frost aseguró que las declaraciones evidencian una mayor confianza del Gobierno respecto a un eventual acercamiento al bloque y advirtió que las concesiones a Bruselas podrían multiplicarse en los próximos años.Aunque el Gobierno de Starmer mantiene oficialmente su compromiso de no regresar al mercado único ni a la unión aduanera, las recientes declaraciones de altos cargos laboristas han reavivado las especulaciones sobre una posible redefinición de la relación entre Reino Unido y la Unión Europea en el futuro.
El secretario financiero del Tesoro británico, Lord Spencer Livermore, afirmó que considera "inevitable" el regreso del Reino Unido a la Unión Europea (UE), al sostener que una eventual reincorporación respondería al interés económico nacional del país.
Durante una intervención en la Cámara de los Lores, el funcionario laborista aseguró que, a largo plazo, Reino Unido volverá al bloque comunitario, en unas declaraciones que reabrieron el debate político sobre el futuro de las relaciones entre Londres y Bruselas.
"Por supuesto que el Reino Unido reingresará en la Unión Europea, porque redunda absolutamente en nuestro interés económico nacional", declaró Livermore al responder preguntas sobre una eventual vuelta al bloque.
El ministro también defendió el proceso de acercamiento impulsado por el Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, y sugirió que el denominado "reinicio" de las relaciones con Bruselas constituye un paso importante para fortalecer la economía británica.
Según reportó The Telegraph, se trata de la primera ocasión en que un miembro en ejercicio del Gobierno británico expresa públicamente su respaldo a una reincorporación a la UE, superando incluso los compromisos asumidos por el Partido Laborista durante la campaña electoral.
Las declaraciones de Livermore contrastan con la posición oficial del manifiesto laborista de 2024, que prometía mantener al Reino Unido fuera del mercado único, la unión aduanera y el régimen de libre circulación de personas.
Durante el debate parlamentario, Livermore sostuvo que uno de los objetivos del Gobierno es reducir los efectos económicos derivados del Brexit, al que atribuyó un impacto negativo sobre el crecimiento del país.
"El Brexit nos ha costado un mínimo del 4% del PIB, aunque algunas estimaciones actuales sitúan esa cifra entre el 6% y el 8%", afirmó el funcionario.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente discusión dentro del Partido Laborista sobre el futuro vínculo con la UE. Figuras como el exsecretario de Salud Wes Streeting han defendido públicamente la necesidad de revisar la relación con el bloque europeo.
David Frost, quien encabezó las negociaciones británicas con Bruselas durante el Gobierno de Boris Johnson, acusó al Partido Laborista de avanzar gradualmente hacia una estrategia de reincorporación.
Frost aseguró que las declaraciones evidencian una mayor confianza del Gobierno respecto a un eventual acercamiento al bloque y advirtió que las concesiones a Bruselas podrían multiplicarse en los próximos años.
Aunque el Gobierno de Starmer mantiene oficialmente su compromiso de no regresar al mercado único ni a la unión aduanera, las recientes declaraciones de altos cargos laboristas han reavivado las especulaciones sobre una posible redefinición de la relación entre Reino Unido y la Unión Europea en el futuro.
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