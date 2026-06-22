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Europa admite que no puede afrontar una guerra sin el respaldo militar de EEUU

Europa admite que no puede afrontar una guerra sin el respaldo militar de EEUU

Sputnik Mundo

Los países europeos deben prepararse para un escenario en el que Estados Unidos deje de desempeñar su actual papel clave en la defensa colectiva dentro de la... 22.06.2026, Sputnik Mundo

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Los autores reconocen las medidas aprobadas en los últimos años, como el aumento de los presupuestos de defensa, una mayor producción de munición y una cooperación más estrecha en determinadas capacidades militares. Sin embargo, subrayan que "en muchas áreas críticas, las capacidades europeas siguen siendo demasiado débiles".Los investigadores sostienen que la capacidad defensiva de Europa dependerá menos del incremento del gasto militar —pese a los reiterados llamamientos del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y del comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, para aumentar la financiación— que de la capacidad de los ejércitos europeos para operar como una fuerza unificada."La capacidad de disuasión de Europa no se medirá por cuánto gasta en defensa, sino por si sus fuerzas armadas son realmente capaces de actuar juntas en una situación de crisis", afirma el informe.Según el estudio, la coordinación actual entre los Estados europeos ya no es suficiente y la fragmentación política del continente constituye su principal vulnerabilidad. Por ello, los autores proponen avanzar desde "ejércitos nacionales que coexisten en paralelo" hacia "sistemas operativos verdaderamente integrados".Como uno de los escenarios más realistas para el futuro, el informe plantea la formación gradual de una "OTAN más europeizada", en la que los países europeos asuman la mayor parte de la responsabilidad de garantizar la seguridad del continente.Anteriormente, los medios de comunicación, citando al Pentágono, informaron que EEUU retirará 5.000 militares de Alemania en los próximos 6-12 meses. Según fuentes, la decisión de retirar las tropas está relacionada con que los aliados europeos de EEUU "no muestran la actividad adecuada" que esperaba el presidente estadounidense, Donald Trump. En los últimos años, Rusia ha denunciado una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. El bloque militar, por su parte, continúa ampliando sus iniciativas y sostiene que estas responden a la necesidad de disuadir la supuesta agresión rusa.Moscú ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el refuerzo de las capacidades militares de la OTAN en Europa. Desde el Kremlin insisten en que Rusia no representa una amenaza para nadie, aunque advierten que no ignorará acciones que considere potencialmente perjudiciales para sus intereses.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha reiterado en numerosas ocasiones que Rusia sigue abierta al diálogo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero en pie de igualdad, y que, para ello, Occidente debe abandonar su política de militarización del continente.

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