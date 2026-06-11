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El secretario de Defensa británico dimite en medio de una disputa con Starmer por el presupuesto
El secretario de Defensa británico dimite en medio de una disputa con Starmer por el presupuesto
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El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, anunció su decisión de abandonar el cargo debido a desacuerdos con el primer ministro, Keir Starmer... 11.06.2026, Sputnik Mundo
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Durante su mandato, Healey destacó por sus declaraciones polémicas. En particular, llegó a afirmar que quería "secuestrar" al presidente ruso, Vladímir Putin, y convertirse en el primer ministro de Defensa en enviar tropas británicas a Ucrania.Los medios califican la dimisión de inesperada y consideran que supone un nuevo golpe para Starmer, al intensificar la presión sobre su liderazgo y evidenciar las dificultades del Gobierno para aumentar el gasto en defensa sin contar con recursos suficientes.Los Ministerios de Defensa y Finanzas del Reino Unido llevan meses negociando el aumento del gasto militar, lo que ha retrasado el Plan de Inversión en Defensa, cuya publicación estaba prevista para 2025.
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El secretario de Defensa británico dimite en medio de una disputa con Starmer por el presupuesto

12:11 GMT 11.06.2026 (actualizado: 12:15 GMT 11.06.2026)
© REUTERS Toby MelvilleEl exsecretario de Defensa del Reino Unido, John Healey
El exsecretario de Defensa del Reino Unido, John Healey - Sputnik Mundo, 1920, 11.06.2026
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El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, anunció su decisión de abandonar el cargo debido a desacuerdos con el primer ministro, Keir Starmer, sobre el futuro de las Fuerzas Armadas británicas.

"Después de explicar que no podría aceptar un acuerdo sobre el Plan de Inversión en Defensa que no otorga los recursos necesarios a nuestras Fuerzas Armadas, no me quedó otra opción que presentar mi dimisión", aseveró en una carta publicada en X.

Durante su mandato, Healey destacó por sus declaraciones polémicas. En particular, llegó a afirmar que quería "secuestrar" al presidente ruso, Vladímir Putin, y convertirse en el primer ministro de Defensa en enviar tropas británicas a Ucrania.
Los medios califican la dimisión de inesperada y consideran que supone un nuevo golpe para Starmer, al intensificar la presión sobre su liderazgo y evidenciar las dificultades del Gobierno para aumentar el gasto en defensa sin contar con recursos suficientes.
Los Ministerios de Defensa y Finanzas del Reino Unido llevan meses negociando el aumento del gasto militar, lo que ha retrasado el Plan de Inversión en Defensa, cuya publicación estaba prevista para 2025.
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