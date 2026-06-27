Los Topos, el grupo de rescate nacido de la tragedia en México y que ahora ayudará a Venezuela | Video

En entrevista con Sputnik, Iván Barrientos Salas, encargado de comunicación y logística de la agrupación, señaló que una decena de rescatistas tienen planeado salir este 26 de junio por la noche o el 27 por la mañana rumbo a Venezuela para colaborar con las tareas de rescate. El número de rescatistas que viaja y la partida rumbo al país caribeño, detalló Barrientos Salas, dependen de los integrantes y recursos disponibles, pues la brigada opera de forma independiente y con sus propios medios. Los Topos se han capacitado y certificado con otras instituciones como la Marina, el Ejército e incluso la Guardia Nacional, además de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios del Sistema de Naciones Unidas (OCHA).¿Cómo operan? Barrientos explicó que el primer paso para activar una brigada de los Topos es ponerse en contacto con las autoridades del país afectado; en este caso, necesitan los permisos correspondientes para poder trasladar la ayuda y sus herramientas. Sobre los traslados, el integrante de la brigada señaló que se llegan a acuerdos con las aerolíneas para poder realizar los traslados de los acopios organizados por ellos mismos, así como de la herramienta."Subsecuentemente, las personas que estén allá nos van a ayudar a distribuir lo que estamos acopiando. Lo que estamos acopiando en este momento no es herramienta para nosotros, sino herramienta para los rescatistas venezolanos, porque allá hay una gran dificultad con esa parte, casi no tienen, no hay luz y, por supuesto, hay limitaciones incluso de agua y de cobijo", apuntó. Por parte de los Topos van médicos, rescatistas y posiblemente también la parte no solo operativa, sino también psicológica.El rescatista explicó a Sputnik que la tarea principal de la brigada consiste en el rescate de personas atrapadas; sin embargo, su tarea no concluye ahí, pues en una segunda etapa laboran también para la recuperación de cuerpos. ¿Cómo ayudar a los Topos? Sin lazos gubernamentales ni políticos ni religiosos, los Topos funcionan en parte por los recursos que sus mismos integrantes aportan y también gracias a las donaciones de la sociedad civil. "Es importante decir que también todas las asociaciones civiles que quieran acercarse para ayuda, ya sea en Venezuela o en otros momentos, pueden contactarnos y siempre estamos abiertos a a hacer esta sinergia para poder ayudar de diferentes formas", detalló. Actualmente, los Topos se encuentran recibiendo donaciones en la calle Magistrados 75, colonia Ampliación El Sifón, en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.
A 40 años del terremoto que marcó su creación en México, la labor de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco continúa y una decena de voluntarios se alista para salir rumbo a Venezuela, país que recientemente se vio azotado por dos terremotos que han cobrado cientos de vidas.
En entrevista con Sputnik, Iván Barrientos Salas, encargado de comunicación y logística de la agrupación, señaló que una decena de rescatistas tienen planeado salir este 26 de junio por la noche o el 27 por la mañana rumbo a Venezuela para colaborar con las tareas de rescate.
🇲🇽🇻🇪 "Los Topos", el grupo de rescate nacido de la tragedia en México y que ahora ayudará a Venezuela
📌 A 40 años del terremoto que marcó su creación en México, la labor de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco (@topos) continúa. Así, una decena de voluntarios se alista para… pic.twitter.com/IufWLb6tkM
Las autoridades venezolanas actualizaron el balance del doble terremoto ocurrido en el país. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos ascendió a 920, mientras que la cifra de heridos llegó a 3.360.
El número de rescatistas que viaja y la partida rumbo al país caribeño, detalló Barrientos Salas, dependen de los integrantes y recursos disponibles, pues la brigada opera de forma independiente y con sus propios medios.
"Nosotros somos voluntarios, un grupo de civiles que tenemos, cada uno, nuestros trabajos. No estamos dedicados al 100% al rescate y, a pesar de que no estamos dedicados al rescate 100%, estamos certificados porque sí brindamos mucho de nuestro tiempo a ayudar a las personas y tomamos cursos y capacitaciones constantes", indicó. "Entonces, una vez que los voluntarios dicen: 'sí, sí voy a Venezuela a ayudar', la idea sería justamente poder concretar los vuelos para ayudar lo más pronto posible a rescatar vidas de personas que están atrapadas en los escombros".
Los Topos se han capacitado y certificado con otras instituciones como la Marina, el Ejército e incluso la Guardia Nacional, además de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios del Sistema de Naciones Unidas (OCHA).
Barrientos explicó que el primer paso para activar una brigada de los Topos es ponerse en contacto con las autoridades del país afectado; en este caso, necesitan los permisos correspondientes para poder trasladar la ayuda y sus herramientas.
"Ya tenemos contacto con la embajada, ya que nosotros no podemos trabajar sin el permiso del país al que vamos (...). Sí trabajamos de la mano con los Gobiernos locales porque son quienes nos indican, ya estando ahí, cuáles son los edificios en los cuales están víctimas atrapadas y en qué zonas pudiéramos ser más útiles", detalló.
Sobre los traslados, el integrante de la brigada señaló que se llegan a acuerdos con las aerolíneas para poder realizar los traslados de los acopios organizados por ellos mismos, así como de la herramienta.
"Subsecuentemente, las personas que estén allá nos van a ayudar a distribuir lo que estamos acopiando. Lo que estamos acopiando en este momento no es herramienta para nosotros, sino herramienta para los rescatistas venezolanos, porque allá hay una gran dificultad con esa parte, casi no tienen, no hay luz y, por supuesto, hay limitaciones incluso de agua y de cobijo", apuntó.
Por parte de los Topos van médicos, rescatistas y posiblemente también la parte no solo operativa, sino también psicológica.
El rescatista explicó a Sputnik que la tarea principal de la brigada consiste en el rescate de personas atrapadas; sin embargo, su tarea no concluye ahí, pues en una segunda etapa laboran también para la recuperación de cuerpos.
"Una tercera cosa después de que se recuperan los cuerpos es algo que se llama restablecimiento de la población, que es dándoles insumos, por ejemplo, alimentos básicos o cobijo, ayudándoles a reparar incluso casas con polines", detalló.
¿Cómo ayudar a los Topos?
Sin lazos gubernamentales ni políticos ni religiosos, los Topos funcionan en parte por los recursos que sus mismos integrantes aportan y también gracias a las donaciones de la sociedad civil.
"Nosotros nos apoyamos de las donaciones públicas y nuestros recursos (...). Ya sea en nuestras cuentas bancarias o en especie". Si es tu interés aportar a la agrupación, puedes consultar la información en sus redes sociales.
"Es importante decir que también todas las asociaciones civiles que quieran acercarse para ayuda, ya sea en Venezuela o en otros momentos, pueden contactarnos y siempre estamos abiertos a a hacer esta sinergia para poder ayudar de diferentes formas", detalló.
Actualmente, los Topos se encuentran recibiendo donaciones en la calle Magistrados 75, colonia Ampliación El Sifón, en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.
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