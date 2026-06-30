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Aumenta el balance de muertos y heridos tras los potentes sismos en Venezuela
Aumenta el balance de muertos y heridos tras los potentes sismos en Venezuela
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La cifra de fallecidos en Venezuela a causa del doble terremoto que sacudió el norte del país el 24 de junio aumentó a 1.943, señaló el presidente de la... 30.06.2026, Sputnik Mundo
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Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.
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Aumenta el balance de muertos y heridos tras los potentes sismos en Venezuela
La cifra de fallecidos en Venezuela a causa del doble terremoto que sacudió el norte del país el 24 de junio aumentó a 1.943, señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Agregó que un total de 6.461 personas fueron rescatadas.
"Hay 1.943 fallecidos y 10.571 heridos confirmados; 28.380 personas están recibiendo atención o en refugios", consignó Rodríguez en un mensaje a la población.
Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5
se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.
Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.