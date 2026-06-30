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Aumenta el balance de muertos y heridos tras los potentes sismos en Venezuela

Aumenta el balance de muertos y heridos tras los potentes sismos en Venezuela

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La cifra de fallecidos en Venezuela a causa del doble terremoto que sacudió el norte del país el 24 de junio aumentó a 1.943, señaló el presidente de la... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.

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