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No solo hay lamentos humanos entre las ruinas: así es como los veterinarios de Venezuela luchan incansablemente por cada latido
No solo hay lamentos humanos entre las ruinas: así es como los veterinarios de Venezuela luchan incansablemente por cada latido
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Tras los sismos en Venezuela, bajo los escombros no solo permanecen tragedias humanas, sino también cientos de mascotas heridas que aguardaron en silencio ser... 29.06.2026, Sputnik Mundo
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A veces bastan unos puntos de sutura, pero en muchos casos se requiere un verdadero milagro, como el de una perra que sobrevivió cuatro días atrapada bajo los escombros. La veterinaria Amanda Semerene Rodríguez conoce mejor que nadie el precio de cada minuto perdido o ganado.Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.El doble sismo, el más fuerte de los últimos 126 años, dejó al menos 1.450 muertos y 3.650 heridos, según el último balance oficial que ofreció el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.
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No solo hay lamentos humanos entre las ruinas: así es como los veterinarios de Venezuela luchan incansablemente por cada latido
14:41 GMT 29.06.2026 (actualizado: 15:00 GMT 29.06.2026)
Tras los sismos en Venezuela, bajo los escombros no solo permanecen tragedias humanas, sino también cientos de mascotas heridas que aguardaron en silencio ser rescatadas bajo toneladas de hormigón. En un hospital veterinario improvisado, los profesionales se relevan cada 24 horas para librar una batalla constante por cada pequeño corazón.
A veces bastan unos puntos de sutura, pero en muchos casos se requiere un verdadero milagro, como el de una perra que sobrevivió cuatro días atrapada bajo los escombros. La veterinaria Amanda Semerene Rodríguez conoce mejor que nadie el precio de cada minuto perdido o ganado.
"Aquí estamos para quienes necesitan apoyo, con estos animales, con estos pacientes. Aquí estamos", afirma a Sputnik la especialista.
Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5
se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.
El doble sismo, el más fuerte de los últimos 126 años, dejó al menos 1.450 muertos
y 3.650 heridos, según el último balance oficial que ofreció el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.