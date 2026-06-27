https://noticiaslatam.lat/20260627/gobierno-de-bolivia-elimina-el-tipo-de-cambio-fijo-para-el-dolar-y-lo-flexibiliza-1174081826.html

Gobierno de Bolivia elimina el tipo de cambio fijo para el dólar y lo flexibiliza

Gobierno de Bolivia elimina el tipo de cambio fijo para el dólar y lo flexibiliza

Sputnik Mundo

El Gobierno boliviano dispuso que el valor de la divisa estadounidense se determinará en función de la oferta y demanda diaria en el sistema financiero. De... 27.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-27T23:00+0000

2026-06-27T23:00+0000

2026-06-27T23:00+0000

américa latina

bolivia

dólar

banco central de bolivia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/09/1172975147_0:18:1025:594_1920x0_80_0_0_8a933723e556aaec9229db35bd3e396a.jpg

Bolivia mantenía un tipo de cambio fijo desde noviembre de 2011, cuando el Banco Central estableció la cotización oficial del dólar en 6,86 bolivianos para la compra y 6,96 para la venta. No obstante, en el mercado paralelo la divisa se cotizaba entre 9 y 10 unidades.El Banco Central publicó en su sitio web el nuevo tipo de cambio oficial de 9,73 bolivianos por dólar, que comenzará a regir desde el lunes 29 de junio.Con este cambio, el valor de la divisa dejará de mantenerse fijo y comenzará a aplicarse en las transacciones comerciales.

https://noticiaslatam.lat/20260625/que-sigue-para-el-gobierno-de-paz-en-materia-economica-tras-el-fin-de-los-bloqueos-en-bolivia-1174039597.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bolivia, dólar, banco central de bolivia