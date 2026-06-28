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Teherán endurece su advertencia a Washington tras nuevas tensiones
Teherán endurece su advertencia a Washington tras nuevas tensiones
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Irán endurecerá su respuesta frente a cualquier futura violación del alto el fuego por parte de EEUU, declaró el portavoz del Cuerpo de la Guardia... 28.06.2026, Sputnik Mundo
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Con anterioridad, el asesor del líder supremo del país persa, Mohsén Rezaí, aseguró que Estados Unidos ya había incumplido varios puntos del memorando de entendimiento al apoyar a sus aliados regionales y al mantener la tensión en el estrecho de Ormuz. Rezaí también afirmó en la red social X que Irán responderá con firmeza y determinación a cualquier nueva violación del acuerdo.Horas antes, el Centcom confirmó operaciones contra múltiples objetivos iraníes, alegando como motivo un supuesto ataque de Teherán contra un buque comercial. Posteriormente, el CGRI aseguró que sus represalias estuvieron dirigidas contra una base aérea estadounidense en Kuwait y una base naval en Baréin.Esta es por lo menos la segunda vez que EEUU e Irán intercambian ataques desde que sus presidentes firmaran por separado, en la noche del 17 al 18 de junio, un memorando de entendimiento que debe poner fin a más de tres meses de hostilidades y allanar el camino para negociar un acuerdo definitivo.En virtud del memorando, EEUU se comprometió a levantar su bloqueo naval contra Irán en un plazo de 30 días, así como retirar sus fuerzas emplazadas cerca del país persa una vez firmado el acuerdo definitivo, que deberá negociarse en un máximo de 60 días y ser refrendado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.Por su parte, Irán asumió el compromiso de facilitar el tránsito seguro de buques mercantes por el estrecho de Ormuz, sin costo durante 60 días, y entablar diálogo con Omán y los países ribereños del golfo Pérsico para regular la futura administración y los servicios marítimos en esta vía crucial para el comercio internacional.
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Teherán endurece su advertencia a Washington tras nuevas tensiones
10:01 GMT 28.06.2026 (actualizado: 10:30 GMT 28.06.2026)
Irán endurecerá su respuesta frente a cualquier futura violación del alto el fuego por parte de EEUU, declaró el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hossein Mohebi. Sus palabras llegaron luego de que las partes volvieran a intercambiar golpes tras una semana de la firma del memorándum.
"Irán responderá con firmeza a cualquier acción del enemigo. Cada violación del alto el fuego [por parte de EEUU] recibirá una respuesta aún más contundente", declaró el vocero al canal iraní SNN.
Con anterioridad, el asesor del líder supremo del país persa, Mohsén Rezaí, aseguró que Estados Unidos ya había incumplido varios puntos del memorando
de entendimiento al apoyar a sus aliados regionales y al mantener la tensión en el estrecho de Ormuz. Rezaí también afirmó en la red social X que Irán responderá con firmeza y determinación
a cualquier nueva violación del acuerdo.
"Al respaldar a sus fuerzas subsidiarias en la región, EEUU violó el primer punto del memorando de entendimiento y, al seguir generando tensiones en el estrecho de Ormuz, también el quinto. Irán responderá de manera dura y decisiva a cada violación por parte de EEUU de los puntos del memorando", escribió Rezaí en su cuenta oficial en X.
Horas antes, el Centcom confirmó operaciones contra múltiples objetivos iraníes
, alegando como motivo un supuesto ataque de Teherán contra un buque comercial. Posteriormente, el CGRI aseguró que sus represalias
estuvieron dirigidas contra una base aérea estadounidense en Kuwait
y una base naval en Baréin
.
Esta es por lo menos la segunda vez
que EEUU e Irán intercambian ataques desde que sus presidentes firmaran por separado, en la noche del 17 al 18 de junio, un memorando de entendimiento
que debe poner fin a más de tres meses de hostilidades
y allanar el camino para negociar un acuerdo definitivo.
En virtud del memorando, EEUU se comprometió a levantar su bloqueo naval contra Irán en un plazo de 30 días, así como retirar sus fuerzas emplazadas cerca del país persa una vez firmado el acuerdo definitivo, que deberá negociarse en un máximo de 60 días y ser refrendado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.
Por su parte, Irán asumió el compromiso de facilitar el tránsito seguro de buques mercantes por el estrecho de Ormuz, sin costo durante 60 días, y entablar diálogo con Omán y los países ribereños del golfo Pérsico para regular la futura administración y los servicios marítimos en esta vía crucial para el comercio internacional.
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