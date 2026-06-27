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EEUU lanzó un nuevo ataque contra diversos objetivos iraníes

EEUU lanzó un nuevo ataque contra diversos objetivos iraníes

Sputnik Mundo

Luego de las agresiones lanzadas en la víspera por las fuerzas estadounidenses contra diversos objetivos del país persa, el Comando Central informó que se... 27.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-27T22:54+0000

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"Aviones militares estadounidenses atacaron infraestructuras de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, sitios de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de minadores", ahondó el CENTCOM.De acuerdo con el Comando, "se le dio a Irán la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero decidió no hacerlo cuando sus fuerzas lanzaron un dron de ataque unidireccional que impactó esta mañana a las 4:30 a.m. ET [GMT -5]".En la noche del 17 al 18 de junio, los presidentes de EEUU e Irán suscribieron por separado un memorando de entendimiento que puso fin a más de tres meses de hostilidades entre sus países y abrió la vía para negociar un acuerdo definitivo.En virtud del memorando, EEUU se comprometió a levantar su bloqueo naval contra Irán en un plazo de 30 días, así como retirar sus fuerzas emplazadas cerca del país persa una vez firmado el acuerdo definitivo, que deberá negociarse en un máximo de 60 días y ser refrendado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.Por su parte, Irán asumió el compromiso de facilitar el tránsito seguro de buques mercantes por el estrecho de Ormuz, sin costo durante 60 días, y entablar diálogo con Omán y los países ribereños del golfo Pérsico para regular la futura administración y los servicios marítimos en esta vía crucial para el comercio internacional.

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