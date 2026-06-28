Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260628/trump-se-pronuncia-sobre-los-recientes-ataques-estadounidenses-contra-iran-1174082733.html
Trump se pronuncia sobre los recientes ataques estadounidenses contra Irán
Trump se pronuncia sobre los recientes ataques estadounidenses contra Irán
Sputnik Mundo
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó mediante un mensaje publicado en su perfil en Truth Social los ataques lanzados contra diversos objetivos... 28.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-28T04:19+0000
2026-06-28T04:19+0000
internacional
política
seguridad
donald trump
irán
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/18/1173589196_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1c8fe98a3784850e679f81ce98eb9a31.jpg
"¡Es muy posible que nunca aprendan! Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos con tanto éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!", escribió.Previamente, el Comando Central estadounidense informó sobre la agresión emprendida "contra múltiples objetivos en Irán". Este es el segundo día en que EEUU ataca al país persa.
https://noticiaslatam.lat/20260624/trump-se-dice-decepcionado-de-los-aliados-de-eeuu-de-la-otan-1174034743.html
irán
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/18/1173589196_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_088f3a55c8a5e5242c552155778bf0e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, donald trump, irán, eeuu
política, seguridad, donald trump, irán, eeuu

Trump se pronuncia sobre los recientes ataques estadounidenses contra Irán

04:19 GMT 28.06.2026
© Foto : X - @WhiteHouseDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2026
© Foto : X - @WhiteHouse
Síguenos en
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó mediante un mensaje publicado en su perfil en Truth Social los ataques lanzados contra diversos objetivos iraníes. Además, acusó al país persa de "violar el acuerdo de alto al fuego".
"¡Es muy posible que nunca aprendan! Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos con tanto éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!", escribió.
Donald Trump, presidente de EEUU, escucha durante un evento sobre los precios de los medicamentos recetados, el 18 de mayo de 2026, en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
Internacional
Trump se dice decepcionado de los aliados de EEUU de la OTAN
24 de junio, 21:47 GMT
Previamente, el Comando Central estadounidense informó sobre la agresión emprendida "contra múltiples objetivos en Irán". Este es el segundo día en que EEUU ataca al país persa.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала