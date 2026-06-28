Trump se pronuncia sobre los recientes ataques estadounidenses contra Irán

"¡Es muy posible que nunca aprendan! Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos con tanto éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!", escribió.Previamente, el Comando Central estadounidense informó sobre la agresión emprendida "contra múltiples objetivos en Irán". Este es el segundo día en que EEUU ataca al país persa.
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó mediante un mensaje publicado en su perfil en Truth Social los ataques lanzados contra diversos objetivos iraníes. Además, acusó al país persa de "violar el acuerdo de alto al fuego".
"¡Es muy posible que nunca aprendan! Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos con tanto éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!", escribió.