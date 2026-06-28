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Irán responde al ataque de EEUU con el lanzamiento de misiles y drones
Irán responde al ataque de EEUU con el lanzamiento de misiles y drones
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó que su Armada y Fuerzas Aeroespaciales llevaron a cabo una operación conjunta con... 28.06.2026, Sputnik Mundo
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Según el CGRI, por la madrugada se lanzaron misiles balísticos y drones contra ocho instalaciones militares estadounidenses en la base Ali Al-Salem en Kuwait y la Quinta Flota de EE. UU. en el puerto de Salman, Baréin. Al respecto, reportó que la operación destruyó los objetivos y constituyó una respuesta contundente a la agresión de Washington.En su comunicado se acusó a EEUU de atacar cinco puestos costeros con el pretexto de que Irán había interceptado un buque que infringía la ley. En ese sentido, el CGRI señaló que, según el Entendimiento de Islamabad, el país persa se encarga de los acuerdos para controlar el paso por el estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que cualquier nueva agresión estadounidense recibiría una "respuesta aplastante" y añadió que violar el alto el fuego contraviene la primera cláusula del Entendimiento de Islamabad, lo que podría paralizar todo el proceso diplomático.
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Irán responde al ataque de EEUU con el lanzamiento de misiles y drones

04:16 GMT 28.06.2026
© AP PhotoLanzamiento de misil por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Imagen ilustrativa.
Lanzamiento de misil por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Imagen ilustrativa. - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2026
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó que su Armada y Fuerzas Aeroespaciales llevaron a cabo una operación conjunta con misiles y drones en respuesta a los recientes ataques estadounidenses.
Según el CGRI, por la madrugada se lanzaron misiles balísticos y drones contra ocho instalaciones militares estadounidenses en la base Ali Al-Salem en Kuwait y la Quinta Flota de EE. UU. en el puerto de Salman, Baréin. Al respecto, reportó que la operación destruyó los objetivos y constituyó una respuesta contundente a la agresión de Washington.
La bandera de Irán en la ciudad de Teherán - Sputnik Mundo, 1920, 27.06.2026
Defensa
Irán responderá con dureza a cualquier incumplimiento de EEUU del memorando, advierten las autoridades
ayer, 13:01 GMT
En su comunicado se acusó a EEUU de atacar cinco puestos costeros con el pretexto de que Irán había interceptado un buque que infringía la ley. En ese sentido, el CGRI señaló que, según el Entendimiento de Islamabad, el país persa se encarga de los acuerdos para controlar el paso por el estrecho de Ormuz.
"De ahora en adelante, se tomarán medidas más enérgicas contra los buques que infrinjan la ley", concluye el boletín.
La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que cualquier nueva agresión estadounidense recibiría una "respuesta aplastante" y añadió que violar el alto el fuego contraviene la primera cláusula del Entendimiento de Islamabad, lo que podría paralizar todo el proceso diplomático.
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