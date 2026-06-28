https://noticiaslatam.lat/20260628/iran-responde-al-ataque-de-eeuu-con-el-lanzamiento-de-misiles-y-drones-1174082607.html

Irán responde al ataque de EEUU con el lanzamiento de misiles y drones

Irán responde al ataque de EEUU con el lanzamiento de misiles y drones

Sputnik Mundo

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó que su Armada y Fuerzas Aeroespaciales llevaron a cabo una operación conjunta con... 28.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-28T04:16+0000

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Según el CGRI, por la madrugada se lanzaron misiles balísticos y drones contra ocho instalaciones militares estadounidenses en la base Ali Al-Salem en Kuwait y la Quinta Flota de EE. UU. en el puerto de Salman, Baréin. Al respecto, reportó que la operación destruyó los objetivos y constituyó una respuesta contundente a la agresión de Washington.En su comunicado se acusó a EEUU de atacar cinco puestos costeros con el pretexto de que Irán había interceptado un buque que infringía la ley. En ese sentido, el CGRI señaló que, según el Entendimiento de Islamabad, el país persa se encarga de los acuerdos para controlar el paso por el estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que cualquier nueva agresión estadounidense recibiría una "respuesta aplastante" y añadió que violar el alto el fuego contraviene la primera cláusula del Entendimiento de Islamabad, lo que podría paralizar todo el proceso diplomático.

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