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La Federación Rumana de Gimnasia debe enfrentarse a sanciones por prohibir la bandera rusa, destaca una legisladora

La Federación Rumana de Gimnasia debe enfrentarse a sanciones por prohibir la bandera rusa, destaca una legisladora

Sputnik Mundo

Las federaciones deportivas están recurriendo a tácticas solapadas para excluir a los deportistas rusos de sus competiciones, como la prohibición de símbolos... 26.06.2026, Sputnik Mundo

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Rusia valora mucho su orgullo nacional, subrayó la parlamentaria, y añadió que el país anfitrión debe garantizar unas condiciones justas para la participación de todos.Este tipo de comportamiento debería ser sancionado con multas, y la estrategia da resultados, continuó Zhúrova a tiempo de recordar el caso de Wimbledon, que readmitió al equipo ruso solo tras enfrentarse a una sanción de aproximadamente 2 millones de dólares.El equipo ruso de gimnasia rítmica se retiró de la competición Challenge Cup en la ciudad rumana de Cluj-Napoca, después de que el alcalde Emil Boc anunciara que se impediría a los deportistas rusos llevar sus símbolos nacionales.Por su parte, el ministro de Deportes de Rusia, Mijaíl Degtiariov, calificó estas declaraciones de violación flagrante de la Carta Olímpica e informó de que el Comité Olímpico de Rusia ya había trasladado el caso al Comité Olímpico Internacional.El 17 de mayo, el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia (World Gymnastics) autorizó a los rusos a participar en competiciones internacionales con la bandera y el himno de su país. El 24 de mayo, la Unión Europea de Gimnasia (European Gymnastics) adoptó una decisión similar.

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