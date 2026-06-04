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"Derretir el hielo": Rusia y EEUU preparan un partido simbólico de hockey
"Derretir el hielo": Rusia y EEUU preparan un partido simbólico de hockey
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El partido de hockey sobre hielo entre los equipos de Rusia y EEUU está programado para el 1 de julio. En Washington esperan que esto "contribuya a derretir el... 04.06.2026, Sputnik Mundo
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El encuentro se disputará el 1 de julio en Moscú y estará dedicado al 250 aniversario de EEUU.Agee no especificó qué equipos participarán, pero el 3 de junio la campeona olímpica y vicepresidenta del Comité de Exteriores de la Duma Estatal rusa, Svetlana Zhúrova, afirmó que se está considerando un partido entre los equipos de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia y la Cámara de Comercio de EEUU.En 2025 ya se había debatido la posibilidad de organizar partidos entre equipos estadounidenses y rusos: entonces el presidente de EEUU, Donald Trump, apoyó la idea del mandatario ruso, Vladímir Putin, de organizar encuentros entre la NHL y la KHL. Sin embargo, dichos partidos aún no se han celebrado.
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"Derretir el hielo": Rusia y EEUU preparan un partido simbólico de hockey
El partido de hockey sobre hielo entre los equipos de Rusia y EEUU está programado para el 1 de julio. En Washington esperan que esto "contribuya a derretir el hielo" que ha surgido entre los dos países, según el presidente de AmCham en Rusia, Robert Agee.
"Estoy muy contento de anunciar que organizaremos el primer partido de hockey sobre hielo (…) y esperamos que ayude a derretir el hielo entre nosotros", declaró Agee durante el SPIEF.
El encuentro se disputará el 1 de julio en Moscú y estará dedicado al 250 aniversario de EEUU.
Agee no especificó qué equipos participarán, pero el 3 de junio la campeona olímpica y vicepresidenta del Comité de Exteriores de la Duma Estatal rusa, Svetlana Zhúrova, afirmó que se está considerando un partido entre los equipos de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia y la Cámara de Comercio de EEUU.
En 2025 ya se había debatido la posibilidad de organizar partidos entre equipos estadounidenses y rusos: entonces el presidente de EEUU, Donald Trump, apoyó la idea del mandatario ruso, Vladímir Putin, de organizar encuentros entre la NHL y la KHL. Sin embargo, dichos partidos aún no se han celebrado.