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"Derretir el hielo": Rusia y EEUU preparan un partido simbólico de hockey

"Derretir el hielo": Rusia y EEUU preparan un partido simbólico de hockey

Sputnik Mundo

El partido de hockey sobre hielo entre los equipos de Rusia y EEUU está programado para el 1 de julio. En Washington esperan que esto "contribuya a derretir el... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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El encuentro se disputará el 1 de julio en Moscú y estará dedicado al 250 aniversario de EEUU.Agee no especificó qué equipos participarán, pero el 3 de junio la campeona olímpica y vicepresidenta del Comité de Exteriores de la Duma Estatal rusa, Svetlana Zhúrova, afirmó que se está considerando un partido entre los equipos de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia y la Cámara de Comercio de EEUU.En 2025 ya se había debatido la posibilidad de organizar partidos entre equipos estadounidenses y rusos: entonces el presidente de EEUU, Donald Trump, apoyó la idea del mandatario ruso, Vladímir Putin, de organizar encuentros entre la NHL y la KHL. Sin embargo, dichos partidos aún no se han celebrado.

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