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Los gimnastas rusos retornan al escenario europeo

Los gimnastas rusos retornan al escenario europeo

Sputnik Mundo

Luego de que la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) levantara las restricciones impuestas a los deportistas rusos, la Unión Europea de Gimnasia también... 24.05.2026, Sputnik Mundo

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Esto significa que, a partir de ahora, los atletas rusos podrán representar a su país con la bandera y el himno nacional, y Rusia podrá organizar competiciones internacionales en su territorio.La decisión abarca las seis disciplinas de gimnasia: En febrero de 2022, la FIG prohibió la admisión de atletas de Rusia y Bielorrusia, siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional publicadas tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania.

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