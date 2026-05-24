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Los gimnastas rusos retornan al escenario europeo
Los gimnastas rusos retornan al escenario europeo
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Luego de que la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) levantara las restricciones impuestas a los deportistas rusos, la Unión Europea de Gimnasia también... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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Esto significa que, a partir de ahora, los atletas rusos podrán representar a su país con la bandera y el himno nacional, y Rusia podrá organizar competiciones internacionales en su territorio.La decisión abarca las seis disciplinas de gimnasia: En febrero de 2022, la FIG prohibió la admisión de atletas de Rusia y Bielorrusia, siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional publicadas tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania.
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Los gimnastas rusos retornan al escenario europeo

13:12 GMT 24.05.2026
© Sputnik / Vladimir Pesnia / Acceder al contenido multimediaLa selección nacional rusa compite en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica
La selección nacional rusa compite en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
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Luego de que la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) levantara las restricciones impuestas a los deportistas rusos, la Unión Europea de Gimnasia también siguió sus pasos, se desprende del comunicado oficial del organismo, publicado este 24 de mayo.
Esto significa que, a partir de ahora, los atletas rusos podrán representar a su país con la bandera y el himno nacional, y Rusia podrá organizar competiciones internacionales en su territorio.
La decisión abarca las seis disciplinas de gimnasia:
Gimnasia artística
Gimnasia rítmica
Salto en trampolín
Acrobacia deportiva
Aeróbica deportiva
Gimnasia por equipos (TeamGym)
En febrero de 2022, la FIG prohibió la admisión de atletas de Rusia y Bielorrusia, siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional publicadas tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania.
Anguelina Mélnikova, gimnasta rusa - Sputnik Mundo, 1920, 18.05.2026
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La Federación Internacional de Gimnasia levanta las restricciones impuestas a los deportistas rusos
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