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La Federación Internacional de Gimnasia levanta las restricciones impuestas a los deportistas rusos
La Federación Internacional de Gimnasia levanta las restricciones impuestas a los deportistas rusos
Sputnik Mundo
La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) autoriza la participación de gimnastas rusos en competiciones internacionales con su bandera e himno, según el... 18.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-18T09:22+0000
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La decisión abarca las cinco disciplinas de gimnasia: gimnasia artística, gimnasia rítmica, salto en trampolín, acrobacia deportiva y aeróbica deportiva. La FIG también levantó las restricciones de los atletas de Bielorrusia.La medida se adoptó durante una reunión de dos días del Comité Ejecutivo, celebrada el 16 y 17 de mayo en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.Por su parte, el presidente de la Federación Rusa de Gimnasia, Oleg Beloziórov, saludó la decisión de la FIG y la calificó como un "paso significativo para consolidar la unidad de la comunidad gimnástica internacional y proteger los intereses de los deportistas"."Quisiera agradecer personalmente al presidente de la organización, Morinari Watanabe, por su posición coherente, su enfoque constructivo y su apoyo a los principios del deporte internacional abierto", agregó Beloziórov.En febrero de 2022 la FIG prohibió la admisión de atletas de Rusia y Bielorrusia, siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) publicadas tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania. En julio de 2023, la FIG anunció la admisión de gimnastas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales con estatus neutral a partir del 1 de enero de 2024.
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La Federación Internacional de Gimnasia levanta las restricciones impuestas a los deportistas rusos
La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) autoriza la participación de gimnastas rusos en competiciones internacionales con su bandera e himno, según el sitio web del organismo.
La decisión abarca las cinco disciplinas de gimnasia: gimnasia artística, gimnasia rítmica, salto en trampolín, acrobacia deportiva y aeróbica deportiva. La FIG también levantó las restricciones de los atletas de Bielorrusia.
"El Comité Ejecutivo ha decidido levantar todas las restricciones aplicables a los atletas rusos y bielorrusos desde febrero de 2022, con efecto inmediato. Por lo tanto, las reglas ad hoc de la FIG ya no están en vigor", reza el comunicado.
La medida se adoptó durante una reunión de dos días del Comité Ejecutivo, celebrada el 16 y 17 de mayo en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.
Por su parte, el presidente de la Federación Rusa de Gimnasia, Oleg Beloziórov, saludó la decisión de la FIG y la calificó como un "paso significativo para consolidar la unidad de la comunidad gimnástica internacional y proteger los intereses de los deportistas".
"Quisiera agradecer personalmente al presidente de la organización, Morinari Watanabe, por su posición coherente, su enfoque constructivo y su apoyo a los principios del deporte internacional abierto", agregó Beloziórov.
En febrero de 2022 la FIG prohibió la admisión de atletas de Rusia y Bielorrusia, siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) publicadas tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania. En julio de 2023, la FIG anunció la admisión de gimnastas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales con estatus neutral a partir del 1 de enero de 2024.
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