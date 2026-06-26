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Las gimnastas rusas renuncian a competir en Rumanía ante bloqueo de símbolos nacionales
Las gimnastas rusas renuncian a competir en Rumanía ante bloqueo de símbolos nacionales
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La selección rusa de gimnasia rítmica decidió no participar en la competición Challenge Cup, que tendrá lugar en la ciudad rumana de Cluj-Napoca, debido a... 26.06.2026, Sputnik Mundo
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El 17 de mayo, el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia (World Gymnastics) autorizó a los rusos a participar en competiciones internacionales con la bandera y el himno de su país.El 24 de mayo, la Unión Europea de Gimnasia (European Gymnastics) adoptó una decisión similar.Sin embargo, el alcalde de Cluj-Napoca, Emil Boc, declaró que en el torneo "no se interpretará el himno ruso ni se utilizará la bandera rusa para presentar a los deportistas de ese país".Por su parte, el ministro de Deportes de Rusia, Mijaíl Degtiariov, calificó estas declaraciones de violación flagrante de la Carta Olímpica e informó de que el Comité Olímpico de Rusia ya había trasladado el caso al Comité Olímpico Internacional.
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Las gimnastas rusas renuncian a competir en Rumanía ante bloqueo de símbolos nacionales
09:50 GMT 26.06.2026 (actualizado: 09:55 GMT 26.06.2026)
La selección rusa de gimnasia rítmica decidió no participar en la competición Challenge Cup, que tendrá lugar en la ciudad rumana de Cluj-Napoca, debido a graves incumplimientos del reglamento por parte de los organizadores, informan desde la Federación de Gimnasia de Rusia.
"Los organizadores nos comunicaron verbalmente que, en caso de victoria de las gimnastas rusas, no se izará la bandera nacional de Rusia ni se interpretará el himno nacional en el recinto deportivo. Esto supone una violación directa de la decisión adoptada en mayo por el Comité Ejecutivo de World Gymnastics", denuncian desde la entidad.
El 17 de mayo, el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia (World Gymnastics) autorizó a los rusos a participar en competiciones internacionales
con la bandera y el himno de su país.
El 24 de mayo, la Unión Europea de Gimnasia (European Gymnastics) adoptó una decisión similar
.
Sin embargo, el alcalde de Cluj-Napoca, Emil Boc, declaró que en el torneo "no se interpretará el himno ruso ni se utilizará la bandera rusa para presentar a los deportistas de ese país".
Por su parte, el ministro de Deportes de Rusia, Mijaíl Degtiariov, calificó estas declaraciones de violación flagrante de la Carta Olímpica e informó de que el Comité Olímpico de Rusia ya había trasladado el caso al Comité Olímpico Internacional.
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