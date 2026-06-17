Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260617/la-movilidad-fue-uno-de-los-ejes-mas-importantes-en-las-obras-del-mundial-afirma-funcionario-1173920469.html
La movilidad en CDMX fue "uno de los ejes más importantes" en las obras del Mundial | Video
La movilidad en CDMX fue "uno de los ejes más importantes" en las obras del Mundial | Video
Sputnik Mundo
A pesar de las críticas por los retrasos de las remodelaciones en la infraestructura de la Ciudad de México, el Gobierno local considera que los objetivos se... 17.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-17T01:54+0000
2026-06-17T03:15+0000
américa latina
méxico
ciudad de méxico (cdmx)
copa mundial de fútbol de 2026
💬 entrevistas
infraestructuras
sociedad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/09/0d/1130423055_69:0:1601:862_1920x0_80_0_0_a5ba99ca0c2c7e3b612619b56546aa96.jpg
La justa mundialista arrancó en medio de señalamientos entre la opinión pública por cambios que no fueron del agrado de todos en esta metrópoli, donde viven más de 20 millones de habitantes. Precisamente el día de la inauguración del torneo, el 11 de junio, varias estaciones del Metro seguían en remodelación tras varios meses de obras que estropearon la movilidad de los usuarios.Las autoridades de la Ciudad de México aseguran que las obras se entregaron en tiempo y forma, a pesar de que, hasta este 16 de junio, varias estaciones del Metro continúan cerradas total o parcialmente, como Zócalo, Chabacano, San Antonio Abad, Bellas Artes, por mencionar algunas de las más transitadas. La jefa de Gobierno local, Clara Brugada, resaltó poco antes de que arrancara la Copa del Mundo que la infraestructura construida con motivo del Mundial "permanecerá como legado para la ciudad, con inversiones en movilidad, espacio público, seguridad, iluminación y servicios urbanos". Entre las principales acciones realizadas, según las autoridades, se encuentran la ciclovía de Calzada de Tlalpan, la rehabilitación integral del entorno del Estadio Ciudad de México, nuevas Utopías y Parques Alegría.Brugada explicó que la mayor parte de la inversión se destinó al mantenimiento integral de la Línea 2 del Metro con recursos federales por 1.500 millones de pesos y una aportación adicional de entre 600 y 700 millones de pesos, provenientes del presupuesto anual del Sistema de Transporte Colectivo Metro.A ello se suman 7.000 millones de pesos destinados a la modernización de la red hidráulica, pozos, tanques, colectores, redes de distribución y prevención de fugas; la rehabilitación de 101 mercados públicos; la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús; la renovación de los embarcaderos de Xochimilco y la construcción del Parque Elevado sobre Calzada de Tlalpan.
https://noticiaslatam.lat/20260604/calzada-flotante-de-la-capital-de-mexico-una-obra-que-costo-el-triple-y-aumento-las-criticas-contra-1173728527.html
méxico
ciudad de méxico (cdmx)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Eduardo Bautista
Eduardo Bautista
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/09/0d/1130423055_260:0:1409:862_1920x0_80_0_0_5e2ac5c763487d1304827d780755e0b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, ciudad de méxico (cdmx), copa mundial de fútbol de 2026, 💬 entrevistas, infraestructuras, sociedad
méxico, ciudad de méxico (cdmx), copa mundial de fútbol de 2026, 💬 entrevistas, infraestructuras, sociedad

La movilidad en CDMX fue "uno de los ejes más importantes" en las obras del Mundial | Video

01:54 GMT 17.06.2026 (actualizado: 03:15 GMT 17.06.2026)
© Foto : Twitter / @MetroCDMXMetro de la Ciudad de México
Metro de la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
© Foto : Twitter / @MetroCDMX
Síguenos en
Eduardo Bautista
Desde México
Todos los artículos
A pesar de las críticas por los retrasos de las remodelaciones en la infraestructura de la Ciudad de México, el Gobierno local considera que los objetivos se cumplieron para la Copa del Mundo, sostiene en entrevista exclusiva con Sputnik Raúl Basulto, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

"El balance respecto a las obras del Mundial es positivo, sobre todo porque lo que nos propusimos se desarrolló", dice el funcionario local.

La justa mundialista arrancó en medio de señalamientos entre la opinión pública por cambios que no fueron del agrado de todos en esta metrópoli, donde viven más de 20 millones de habitantes.

Precisamente el día de la inauguración del torneo, el 11 de junio, varias estaciones del Metro seguían en remodelación tras varios meses de obras que estropearon la movilidad de los usuarios.
Calzada Flotante de Tlalpan - Sputnik Mundo, 1920, 04.06.2026
América Latina
"Calzada flotante" de la capital de México: una obra que costó el triple y aumentó las críticas contra el Mundial
4 de junio, 02:36 GMT
Las autoridades de la Ciudad de México aseguran que las obras se entregaron en tiempo y forma, a pesar de que, hasta este 16 de junio, varias estaciones del Metro continúan cerradas total o parcialmente, como Zócalo, Chabacano, San Antonio Abad, Bellas Artes, por mencionar algunas de las más transitadas.
La jefa de Gobierno local, Clara Brugada, resaltó poco antes de que arrancara la Copa del Mundo que la infraestructura construida con motivo del Mundial "permanecerá como legado para la ciudad, con inversiones en movilidad, espacio público, seguridad, iluminación y servicios urbanos". Entre las principales acciones realizadas, según las autoridades, se encuentran la ciclovía de Calzada de Tlalpan, la rehabilitación integral del entorno del Estadio Ciudad de México, nuevas Utopías y Parques Alegría.
Brugada explicó que la mayor parte de la inversión se destinó al mantenimiento integral de la Línea 2 del Metro con recursos federales por 1.500 millones de pesos y una aportación adicional de entre 600 y 700 millones de pesos, provenientes del presupuesto anual del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
A ello se suman 7.000 millones de pesos destinados a la modernización de la red hidráulica, pozos, tanques, colectores, redes de distribución y prevención de fugas; la rehabilitación de 101 mercados públicos; la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús; la renovación de los embarcaderos de Xochimilco y la construcción del Parque Elevado sobre Calzada de Tlalpan.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала