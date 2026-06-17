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La movilidad en CDMX fue "uno de los ejes más importantes" en las obras del Mundial | Video

La movilidad en CDMX fue "uno de los ejes más importantes" en las obras del Mundial | Video

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A pesar de las críticas por los retrasos de las remodelaciones en la infraestructura de la Ciudad de México, el Gobierno local considera que los objetivos se... 17.06.2026, Sputnik Mundo

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La justa mundialista arrancó en medio de señalamientos entre la opinión pública por cambios que no fueron del agrado de todos en esta metrópoli, donde viven más de 20 millones de habitantes. Precisamente el día de la inauguración del torneo, el 11 de junio, varias estaciones del Metro seguían en remodelación tras varios meses de obras que estropearon la movilidad de los usuarios.Las autoridades de la Ciudad de México aseguran que las obras se entregaron en tiempo y forma, a pesar de que, hasta este 16 de junio, varias estaciones del Metro continúan cerradas total o parcialmente, como Zócalo, Chabacano, San Antonio Abad, Bellas Artes, por mencionar algunas de las más transitadas. La jefa de Gobierno local, Clara Brugada, resaltó poco antes de que arrancara la Copa del Mundo que la infraestructura construida con motivo del Mundial "permanecerá como legado para la ciudad, con inversiones en movilidad, espacio público, seguridad, iluminación y servicios urbanos". Entre las principales acciones realizadas, según las autoridades, se encuentran la ciclovía de Calzada de Tlalpan, la rehabilitación integral del entorno del Estadio Ciudad de México, nuevas Utopías y Parques Alegría.Brugada explicó que la mayor parte de la inversión se destinó al mantenimiento integral de la Línea 2 del Metro con recursos federales por 1.500 millones de pesos y una aportación adicional de entre 600 y 700 millones de pesos, provenientes del presupuesto anual del Sistema de Transporte Colectivo Metro.A ello se suman 7.000 millones de pesos destinados a la modernización de la red hidráulica, pozos, tanques, colectores, redes de distribución y prevención de fugas; la rehabilitación de 101 mercados públicos; la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús; la renovación de los embarcaderos de Xochimilco y la construcción del Parque Elevado sobre Calzada de Tlalpan.

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