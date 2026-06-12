"La Ciudad de México recibe a todos sin discriminación en el Mundial", afirma funcionaria | Video

En medio de las críticas de buena parte de la población de la capital mexicana por las obras apresuradas y a medio concluir, así como los precios altos para entrar a un estadio, el Gobierno de la Ciudad de México defiende lo que dice haber delineado como una estrategia de gran envergadura: hacer una Copa del Mundo inclusiva para todos los habitantes de esta urbe de más de 20 millones de habitantes. Así lo afirma Alejandra Frausto prácticamente al momento en que se inauguró este torneo que se celebrará de forma conjunta en México, EEUU y Canadá, aunque se sabe que el país más futbolero de los tres es el primero. Además, específicamente, dice que desde el fondo que gestiona la Secretaría de Turismo que ella encabeza se destinaron aproximadamente 4.000 millones de pesos (unos 232 millones de dólares). La funcionaria también comparte que, debido a que la venta de boletos para los estadios fue "muy singular" —porque las entradas fueron liberadas por la FIFA en diferentes fases, incluso hubo quien compró hace unas semanas para la inauguración—, la ocupación hotelera también ha fluctuado. En ese sentido, comentó que las autoridades locales esperan cerca del 87% de ocupación hotelera, un porcentaje alto si se considera que el verano no es la mejor época turística para la Ciudad de México, donde usualmente los flujos de visitantes se concentran de octubre a diciembre.
La titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, compartió en exclusiva con Sputnik algunos detalles sobre cómo una de las ciudades más grandes de América Latina se preparó para albergar junto con EEUU y Canadá el Mundial de Fútbol 2026 a pesar de los inconvenientes y críticas.
En medio de las críticas de buena parte de la población de la capital mexicana por las obras apresuradas y a medio concluir, así como los precios altos para entrar a un estadio, el Gobierno de la Ciudad de México defiende lo que dice haber delineado como una estrategia de gran envergadura: hacer una Copa del Mundo inclusiva para todos los habitantes de esta urbe de más de 20 millones de habitantes.
Así lo afirma Alejandra Frausto prácticamente al momento en que se inauguró este torneo que se celebrará de forma conjunta en México, EEUU y Canadá, aunque se sabe que el país más futbolero de los tres es el primero.
"La Ciudad de México recibe a todas las culturas del mundo, a todas las naciones, a todas las creencias, sin discriminación, racismo ni xenofobia", asegura la funcionaria, quien afirma que el Gobierno local de la capital mexicana destinó alrededor de 7.000 millones de pesos [unos 406 millones de dólares] en distintos proyectos turísticos, de infraestructura y obras en diferentes áreas, a propósito del Mundial de Fútbol.
Además, específicamente, dice que desde el fondo que gestiona la Secretaría de Turismo que ella encabeza se destinaron aproximadamente 4.000 millones de pesos (unos 232 millones de dólares).
La funcionaria también comparte que, debido a que la venta de boletos para los estadios fue "muy singular" —porque las entradas fueron liberadas por la FIFA en diferentes fases, incluso hubo quien compró hace unas semanas para la inauguración—, la ocupación hotelera también ha fluctuado.
En ese sentido, comentó que las autoridades locales esperan cerca del 87% de ocupación hotelera, un porcentaje alto si se considera que el verano no es la mejor época turística para la Ciudad de México, donde usualmente los flujos de visitantes se concentran de octubre a diciembre.
"Estamos estimando que un poco más de 1.700.000 turistas lleguen a la Ciudad de México para el Mundial", afirma.
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