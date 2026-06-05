El Gobierno de México asegura que cumplió todos los requerimientos de la FIFA para el Mundial

"El equipo del Gobierno de México ha metido muchos goles. Primero, hemos cumplido con todas las condiciones que fueron establecidas desde un inicio con la FIFA, algunas de ellas, claro que las renegociamos, como ya les hemos informado, pero hoy podemos decir con mucha transparencia y con mucha claridad: 'compromiso cumplido en cada uno de estos temas'", dijo Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, que se llevará a cabo de manera conjunta entre México, EEUU y Canadá.La Copa del Mundo se disputará del 11 de junio a 19 de julio. En el caso del país latinoamericano, tres localidades serán las que alberguen los encuentros de fútbol: Ciudad de México (centro), Guadalajara (occidente) y Monterrey (norte).
A una semana de la inauguración de la Copa del Mundo, las autoridades federales del país latinoamericano informaron que se cumplieron los compromisos que México hizo con la FIFA para este torneo, por el cual podrían llegar hasta 5 millones de turistas.
"El equipo del Gobierno de México ha metido muchos goles. Primero, hemos cumplido con todas las condiciones que fueron establecidas desde un inicio con la FIFA, algunas de ellas, claro que las renegociamos, como ya les hemos informado, pero hoy podemos decir con mucha transparencia y con mucha claridad: 'compromiso cumplido en cada uno de estos temas'", dijo Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, que se llevará a cabo de manera conjunta entre México, EEUU y Canadá.
La Copa del Mundo se disputará del 11 de junio a 19 de julio. En el caso del país latinoamericano, tres localidades serán las que alberguen los encuentros de fútbol: Ciudad de México (centro), Guadalajara (occidente) y Monterrey (norte).
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