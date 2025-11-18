https://noticiaslatam.lat/20251118/mexico-presenta-el-programa-de-la-copa-mundial-2026-con-enfoque-en-la-riqueza-cultural-del-pais-1168607225.html

México presenta el programa de la Copa Mundial 2026 con enfoque en la riqueza cultural del país

México presenta el programa de la Copa Mundial 2026 con enfoque en la riqueza cultural del país

Sputnik Mundo

La coordinadora de México ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gabriela Cuevas Barrón, presentó el programa del Mundial 2026 para... 18.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-18T18:45+0000

2025-11-18T18:45+0000

2025-11-18T18:45+0000

internacional

⚽ deportes

claudia sheinbaum

méxico

fifa

copa mundial de fútbol de 2026

gabriela cuevas barron

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/12/1168606849_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_8aa8cbd4f4f804aa22b2a59d2d61cb1e.jpg

Asimismo, la representante mexicana ante la FIFA explicó que el programa social gubernamental busca transformar el evento en activación física de la sociedad y promoción turística internacional.En este contexto, la funcionaria destacó entre los propósitos del programa "alcanzar la meta establecida en el Plan México" de promoción de inversiones privadas y extranjeras y lograr que el país se coloque entre los cinco más visitados, para consolidar un legado que fortalece la infraestructura y las políticas de México en el corto, mediano y largo plazo. La próxima Copa Mundial de fútbol se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio en Canadá, México y EEUU, siendo la primera en celebrarse en tres países y con 48 selecciones nacionales.

https://noticiaslatam.lat/20251110/sheinbaum-presenta-la-copa-mundial-2026-es-momento-de-compartir-al-mundo-lo-que-es-mexico-y-el-1168345124.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, claudia sheinbaum, méxico, fifa, copa mundial de fútbol de 2026, gabriela cuevas barron