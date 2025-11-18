https://noticiaslatam.lat/20251118/mexico-presenta-el-programa-de-la-copa-mundial-2026-con-enfoque-en-la-riqueza-cultural-del-pais-1168607225.html
México presenta el programa de la Copa Mundial 2026 con enfoque en la riqueza cultural del país
México presenta el programa de la Copa Mundial 2026 con enfoque en la riqueza cultural del país
La coordinadora de México ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gabriela Cuevas Barrón, presentó el programa del Mundial 2026 para... 18.11.2025
Asimismo, la representante mexicana ante la FIFA explicó que el programa social gubernamental busca transformar el evento en activación física de la sociedad y promoción turística internacional.En este contexto, la funcionaria destacó entre los propósitos del programa "alcanzar la meta establecida en el Plan México" de promoción de inversiones privadas y extranjeras y lograr que el país se coloque entre los cinco más visitados, para consolidar un legado que fortalece la infraestructura y las políticas de México en el corto, mediano y largo plazo. La próxima Copa Mundial de fútbol se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio en Canadá, México y EEUU, siendo la primera en celebrarse en tres países y con 48 selecciones nacionales.
méxico
La coordinadora de México ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gabriela Cuevas Barrón, presentó el programa del Mundial 2026 para promover la actividad física y mostrar "la grandeza cultural" del país.
"Nuestro objetivo es llevar fútbol a todo el territorio nacional (...) que vivamos la pasión de los estadios en las plazas públicas con la transmisión gratuita de los partidos", señaló Cuevas Barrón, en conferencia de prensa conjunta con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Asimismo, la representante mexicana ante la FIFA explicó que el programa social gubernamental busca transformar el evento en activación física de la sociedad y promoción turística internacional.
10 de noviembre, 19:58 GMT
En este contexto, la funcionaria destacó entre los propósitos del programa "alcanzar la meta establecida en el Plan México" de promoción de inversiones privadas y extranjeras y lograr que el país se coloque entre los cinco más visitados, para consolidar un legado que fortalece la infraestructura y las políticas de México en el corto, mediano y largo plazo.
"Será una celebración incluyente, que lleve el fútbol a todos los barrios, colonias y pueblos de México en más de 177 Fiestas México 2026, 5.000 actividades y rutas, y la aplicación [electrónica] Conoce México", detalló Cuevas Barrón.
La próxima Copa Mundial de fútbol se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio en Canadá, México y EEUU, siendo la primera en celebrarse en tres países y con 48 selecciones nacionales.
