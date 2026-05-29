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México enfoca su estrategia turística en los viajeros de Asia: "Es un viajero que se involucra más"

México enfoca su estrategia turística en los viajeros de Asia: "Es un viajero que se involucra más"

Sputnik Mundo

México recibió a 26 millones de visitantes internacionales de enero a marzo de 2026 gracias, entre otras cosas, al fortalecimiento de una estrategia... 29.05.2026, Sputnik Mundo

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Si bien los turistas estadounidenses son quienes más visitan territorio mexicano por obvias razones geográficas, cada vez es más común observar en todo el país a personas que decidieron viajar desde Asia para conocer México. No se trata sólo de un rasgo evidente para los locales, sino de estadísticas elaboradas por el propio Gobierno mexicano. Según cifras de la Secretaría de Turismo, el país latinoamericano recibió 224.271 viajeros chinos por vía aérea , lo que significó un incremento del 15% en comparación con 2024. En palabras de Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, el objetivo del actual Gobierno de Claudia Sheinbaum es diversificar los flujos turísticos para generar una mayor derrama económica, pero sobre todo para impulsar que esa cantidad de dinero también llegue a los pueblos, las comunidades y otros tipos de turismo. ¿Qué factores propician el crecimiento del turismo asiático?La consolidación de una clase media urbana, el mejoramiento de la calidad de vida, las políticas estatales que fomentan los intercambios y el otorgamiento de visas, así como el aumento de nuevas rutas aéreas son los elementos que han disparado los flujos turísticos desde Asia hacia diferentes partes del mundo, dice en entrevista con Spuntik Michelle Calderón, maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Para la analista, el turista chino joven tiene un perfil muy marcado por las redes sociales que están disponibles en su país (ya que ahí no funciona ninguna red occidental). En ese sentido, afirma que el viajero de EEUU y Europa occidental generalmente concibe las vacaciones como un asunto exclusivo de consumo y entretenimiento, usualmente a través de experiencias más rápidas. En cambio, el turista de China, dice, muchas veces está más enfocado en ofertas culturales y gastronómicas. "Es un turismo más respetuoso"Gustavo Cuevas es un operador turístico del estado de Guanajuato. En sus casi 20 años de experiencia, ha visto cómo el turismo de China, Japón y Corea del Sur ha aumentado exponencialmente. Mientras que hace 10 años los viajeros asiáticos eran esporádicos, ahora incluso llegan a ser mayoría en ciertos tours, sobre todo a aquellos que implican turismo de aventuras o experiencias gastronómicas, como viajes al desierto de Tierra Blanca o recorridos culinarios por todo el estado.También dice que el turista proveniente de Asia suele ser más respetuoso frente a los monumentos históricos o los recorridos que ofrece su agencia. "Hay un cierto tipo de turista gringo sobre todo que sí se emborracha demasiado o que suele hacer mucho escándalo y que incluso incomoda a los demás viajeros del grupo. Con los asiáticos no pasa eso, suelen ser un turismo más respetuoso, un viajero que se involucra más con la cultura local". Este incremento de los flujos turísticos desde Asia es un fenómeno que tiene bien identificado el Gobierno de México. Por eso la secretaria Rodríguez inició hace unos días una gira de trabajo por China en el marco de la participación de México en ITB China 2026, una de las ferias de turismo más importantes del mercado asiático, con el objetivo de fortalecer la presencia turística del país y ampliar su posicionamiento ante viajeros, socios comerciales y plataformas estratégicas de esa nación.“Entendemos que el turismo comienza mucho antes de subir a un avión. Comienza con una imagen, una recomendación, una emoción, una historia compartida en una pantalla”, agregó.

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