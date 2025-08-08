https://noticiaslatam.lat/20250808/secretaria-de-turismo-de-mexico-queremos-ser-el-quinto-pais-mas-visitado-del-mundo--video-1165284224.html

Secretaria de Turismo de México: "Queremos ser el quinto país más visitado del mundo" | Video

Secretaria de Turismo de México: "Queremos ser el quinto país más visitado del mundo" | Video

Sputnik Mundo

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, tiene muy claro su objetivo: que México pase de ser el sexto al quinto país más visitado del... 08.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-08T23:20+0000

2025-08-08T23:20+0000

2025-08-08T23:52+0000

américa latina

💬 entrevistas

méxico

política

turismo

turismo sostenible

claudia sheinbaum

la organización mundial del turismo (omt)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/08/1165285621_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9240eec4298b8097fcd77575587e08e1.jpg

"Prosperidad compartida" es el nombre con el cual el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca implementar una política que atraiga a las inversiones nacionales y extranjeras privadas, pero que también incluya a los pueblos, las comunidades y la población mexicana en general.El Gobierno de México tiene un eje rector muy importante denominado "Plan México", en el cual el turismo juega un papel muy importante como motor del desarrollo económico y social del país. En ese sentido, la funcionaria tiene objetivos bien delineados. "¿Cómo lo vamos a lograr? Justamente, creando mayor conectividad. Mayor promoción, porque eso permite que toquemos nuevos mercados. Queremos tocar el mercado asiático Hubo un 15% más de crecimiento en el turismo chino hacia México solo de enero a junio [de este año]", apunta. Actualmente, estos son los cinco países más visitados del mundo, según la Organización Mundial del Turismo (OMT)."El turismo es el motor de la economía"Rodríguez Zamora dice que México tiene el propósito de generar 3 millones de turistas adicionales a los que ya se tienen actualmente, y para ello, señala, es de vital importancia la inversión en infraestructura y la promoción de eventos como el Mundial de Fútbol 2026, que se desarrollará en conjunto con Estados Unidos y Canadá. "El objetivo será dar la mejor cara de México", comparte la secretaria federal, quien tiene planes para que los turistas que lleguen a suelo mexicano para la Copa del Mundo observen y escuchen la promoción publicitaria suficiente para que se animen a visitar otros lugares: a la cultura rarámuri en Chihuahua, al Tren Maya en el sureste, al Caribe, a Chiapas, a Sonora... "Depende también de un equipamiento, de una digitalización. Tenemos que digitalizar a nuestros prestadores de servicios, que cobren con tarjeta, por ejemplo, que tengan una página de internet, que puedan comercializar. Todos estos aspectos de infraestructura, equipamiento, promoción y comercialización tenemos que llevarlos a la cadena de todo el sector", explica. El impulso del Tren Maya, la obra insignia de AMLOEsta megaobra turística ha sido fundamenta para impulsar el crecimiento económico del sureste mexicano, que en muchas zonas se encontraba olvidado hasta hace no muchos años. Como ejemplo cita a Uxmal, pueblo mágico que antes del Tren no era tan visitado, pero ahora tiene "un 100% más de turistas que cuando no tenía conectividad y te hacías dos horas y media para llegar al pueblo". "¿Cuál es el reto del Tren Maya y en dónde entra esta Secretaría? Hoy, 8 de cada 10 pasajeros son mexicanos. ¿Qué tenemos que hacer? Que cada vez lo ocupe más el extranjero", dice.

https://noticiaslatam.lat/20250807/1165254343.html

https://noticiaslatam.lat/20250114/el-turismo-internacional-aumenta-en-mexico-y-suma-ingresos-por-2238-millones-de-dolares-1160451945.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Eduardo Bautista

Eduardo Bautista

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista

💬 entrevistas, méxico, política, turismo, turismo sostenible, claudia sheinbaum, la organización mundial del turismo (omt)