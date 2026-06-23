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EEUU permite a Irán vender petróleo en dólares tras décadas de restricción
EEUU permite a Irán vender petróleo en dólares tras décadas de restricción
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Washington autorizó temporalmente a Teherán vender crudo y productos petroquímicos en dólares, incluso a compradores estadounidenses, en una decisión que... 23.06.2026, Sputnik Mundo
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El Departamento del Tesoro emitió una licencia general que exime durante 60 días determinadas restricciones sobre las exportaciones energéticas iraníes, mientras continúan las conversaciones entre ambos países para alcanzar acuerdos más amplios sobre seguridad regional y asuntos nucleares. La autorización estará vigente hasta el 21 de agosto y permite la producción, venta, transporte y entrega de petróleo crudo, derivados y productos petroquímicos de origen iraní.Además, la licencia contempla operaciones asociadas como servicios bancarios, seguros y transporte marítimo, así como pagos realizados en dólares estadounidenses.Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la medida forma parte de un marco acordado durante conversaciones celebradas en Suiza, en las que Teherán se comprometió a garantizar el libre tránsito por el estrecho de Ormuz y a permitir el acceso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).La licencia también permite la importación de petróleo iraní a territorio estadounidense cuando sea necesaria para su venta, entrega o descarga, una práctica que había desaparecido desde la imposición de sanciones tras la Revolución Islámica de 1979.Medios internacionales destacaron que el acuerdo se produce después de que Washington y Teherán reportaran avances en una nueva ronda de conversaciones orientadas a consolidar un entendimiento más amplio y prolongar el frágil alto el fuego alcanzado meses atrás.Durante años, las refinerías independientes de China fueron los principales compradores del petróleo iraní sancionado. Antes del restablecimiento de las sanciones estadounidenses en 2018, países como India, Japón, Corea del Sur, Italia, Grecia y Turquía también figuraban entre los principales clientes del crudo iraní.Tras el acuerdo provisional entre Washington y Teherán, los precios internacionales del petróleo retrocedieron desde los máximos registrados durante el reciente periodo de confrontación en la región.
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EEUU permite a Irán vender petróleo en dólares tras décadas de restricción

06:56 GMT 23.06.2026
El complejo petroquímico Pardis en Assalouyeh, en la costa norte del Golfo Pérsico, Irán.
El complejo petroquímico Pardis en Assalouyeh, en la costa norte del Golfo Pérsico, Irán. - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
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Washington autorizó temporalmente a Teherán vender crudo y productos petroquímicos en dólares, incluso a compradores estadounidenses, en una decisión que representa un giro significativo en la política de sanciones mantenida por la Casa Blanca durante décadas.
El Departamento del Tesoro emitió una licencia general que exime durante 60 días determinadas restricciones sobre las exportaciones energéticas iraníes, mientras continúan las conversaciones entre ambos países para alcanzar acuerdos más amplios sobre seguridad regional y asuntos nucleares.
La autorización estará vigente hasta el 21 de agosto y permite la producción, venta, transporte y entrega de petróleo crudo, derivados y productos petroquímicos de origen iraní.
Además, la licencia contempla operaciones asociadas como servicios bancarios, seguros y transporte marítimo, así como pagos realizados en dólares estadounidenses.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la medida forma parte de un marco acordado durante conversaciones celebradas en Suiza, en las que Teherán se comprometió a garantizar el libre tránsito por el estrecho de Ormuz y a permitir el acceso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
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"Como parte de este marco, el Tesoro ha emitido una licencia general temporal de 60 días que autoriza la producción, entrega y venta de petróleo iraní", señaló Bessent.
La licencia también permite la importación de petróleo iraní a territorio estadounidense cuando sea necesaria para su venta, entrega o descarga, una práctica que había desaparecido desde la imposición de sanciones tras la Revolución Islámica de 1979.
Medios internacionales destacaron que el acuerdo se produce después de que Washington y Teherán reportaran avances en una nueva ronda de conversaciones orientadas a consolidar un entendimiento más amplio y prolongar el frágil alto el fuego alcanzado meses atrás.
Durante años, las refinerías independientes de China fueron los principales compradores del petróleo iraní sancionado. Antes del restablecimiento de las sanciones estadounidenses en 2018, países como India, Japón, Corea del Sur, Italia, Grecia y Turquía también figuraban entre los principales clientes del crudo iraní.
Tras el acuerdo provisional entre Washington y Teherán, los precios internacionales del petróleo retrocedieron desde los máximos registrados durante el reciente periodo de confrontación en la región.
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