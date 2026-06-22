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Concluye el primer día de conversaciones entre EEUU e Irán con acuerdo sobre una hoja de ruta de 60 días
Concluye el primer día de conversaciones entre EEUU e Irán con acuerdo sobre una hoja de ruta de 60 días
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La reunión en Lucerna finalizó en un ambiente positivo y constructivo, con avances alentadores hacia la finalización del acuerdo entre Washington y Teherán... 22.06.2026, Sputnik Mundo
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Principales logrosCatar y Pakistán confirmaron que las negociaciones técnicas comenzarán de inmediato.
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Concluye el primer día de conversaciones entre EEUU e Irán con acuerdo sobre una hoja de ruta de 60 días
La reunión en Lucerna finalizó en un ambiente positivo y constructivo, con avances alentadores hacia la finalización del acuerdo entre Washington y Teherán, según la declaración conjunta de los mediadores (Catar y Pakistán).
Establecimiento de un comité de alto nivel
para la
supervisión política de la mediación.
Se acordó una hoja de ruta de 60 días para
alcanzar un acuerdo final.
Creación de una línea de comunicación para el
paso seguro de buques mercantes por el estrecho de Ormuz,
con el fin de prevenir incidentes y malentendidos.
Catar y Pakistán confirmaron que
las negociaciones técnicas comenzarán de inmediato.
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