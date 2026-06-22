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Concluye el primer día de conversaciones entre EEUU e Irán con acuerdo sobre una hoja de ruta de 60 días
Concluye el primer día de conversaciones entre EEUU e Irán con acuerdo sobre una hoja de ruta de 60 días
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La reunión en Lucerna finalizó en un ambiente positivo y constructivo, con avances alentadores hacia la finalización del acuerdo entre Washington y Teherán... 22.06.2026, Sputnik Mundo
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Concluye el primer día de conversaciones entre EEUU e Irán con acuerdo sobre una hoja de ruta de 60 días

02:41 GMT 22.06.2026
© Nathan HowardReunión de los mediadores, Irán y EEUU.
Reunión de los mediadores, Irán y EEUU. - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
© Nathan Howard
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La reunión en Lucerna finalizó en un ambiente positivo y constructivo, con avances alentadores hacia la finalización del acuerdo entre Washington y Teherán, según la declaración conjunta de los mediadores (Catar y Pakistán).

Principales logros

Establecimiento de un comité de alto nivel para la supervisión política de la mediación.
Se acordó una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo final.
Creación de una línea de comunicación para el paso seguro de buques mercantes por el estrecho de Ormuz, con el fin de prevenir incidentes y malentendidos.
Catar y Pakistán confirmaron que las negociaciones técnicas comenzarán de inmediato.
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