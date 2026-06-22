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Concluye el primer día de conversaciones entre EEUU e Irán con acuerdo sobre una hoja de ruta de 60 días

Concluye el primer día de conversaciones entre EEUU e Irán con acuerdo sobre una hoja de ruta de 60 días

Sputnik Mundo

La reunión en Lucerna finalizó en un ambiente positivo y constructivo, con avances alentadores hacia la finalización del acuerdo entre Washington y Teherán... 22.06.2026, Sputnik Mundo

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Principales logrosCatar y Pakistán confirmaron que las negociaciones técnicas comenzarán de inmediato.

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