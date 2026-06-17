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Bajan los precios del petróleo ante esperanza de que se abra el estrecho de Ormuz
Bajan los precios del petróleo ante esperanza de que se abra el estrecho de Ormuz
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El barril de crudo Brent —referencia para los mercados europeos— se desplomó hasta los 80,89 dólares por barril, su nivel más bajo desde el pasado 4 de marzo... 17.06.2026, Sputnik Mundo
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Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) registró una caída del 2,8% (equivalente a 2,22 dólares), situándose en 78,53 dólares el barril.Esta tendencia a la baja responde a las crecientes expectativas tras el anuncio de un principio de acuerdo entre EEUU e Irán, que busca poner fin de manera definitiva al conflicto en Oriente Medio y normalizar así el tránsito en una de las rutas marítimas más importantes del planeta.Sin embargo, analistas del sector energético y marítimo advierten que la regularización total del suministro tomará varios meses, ya que, unas 500 embarcaciones permanecen atrapadas en el golfo Pérsico, y las autoridades deberán ejecutar complejas labores para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz. Además, las principales naciones productoras de la región requerirán tiempo para reactivar sus operaciones de extracción y volver a los niveles de bombeo previos a la ofensiva militar iniciada por EEUU e Israel.
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Bajan los precios del petróleo ante esperanza de que se abra el estrecho de Ormuz

00:50 GMT 17.06.2026
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Acceder al contenido multimediaBombas de petróleo en Tartaristán, Rusia
Bombas de petróleo en Tartaristán, Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
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El barril de crudo Brent —referencia para los mercados europeos— se desplomó hasta los 80,89 dólares por barril, su nivel más bajo desde el pasado 4 de marzo, debido al optimismo de los mercados financieros internacionales.
Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) registró una caída del 2,8% (equivalente a 2,22 dólares), situándose en 78,53 dólares el barril.
Esta tendencia a la baja responde a las crecientes expectativas tras el anuncio de un principio de acuerdo entre EEUU e Irán, que busca poner fin de manera definitiva al conflicto en Oriente Medio y normalizar así el tránsito en una de las rutas marítimas más importantes del planeta.

Sin embargo, analistas del sector energético y marítimo advierten que la regularización total del suministro tomará varios meses, ya que, unas 500 embarcaciones permanecen atrapadas en el golfo Pérsico, y las autoridades deberán ejecutar complejas labores para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz.
Además, las principales naciones productoras de la región requerirán tiempo para reactivar sus operaciones de extracción y volver a los niveles de bombeo previos a la ofensiva militar iniciada por EEUU e Israel.
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