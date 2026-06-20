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EEUU descarta imponer tarifas en el estrecho de Ormuz, anuncia Trump

EEUU descarta imponer tarifas en el estrecho de Ormuz, anuncia Trump

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no habrá ningún cobro por el paso en esa región, esto a menos que Washington disponga lo contrario. 20.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-20T19:35+0000

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"No habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante los 60 días del período de alto el fuego, ni tampoco después de transcurridos dichos 60 días, salvo que sean impuestos por y para Estados Unidos de América, en caso de que el acuerdo no se concrete, por los servicios prestados como ángel guardián a los países de Oriente Medio, a efectos del reembolso de gastos pasados, presentes y futuros", escribió en Truth Social.Esto ocurre poco después de que Irán cerrara esta zona marítima a la navegación, en respuesta a la continuación de los ataques de Israel contra el Líbano y al incumplimiento por parte de EEUU de las disposiciones del memorando de entendimiento relativas al alto el fuego en todos los frentes, reportaron desde las Fuerzas Armadas del país persa. Asimismo, indicó que, si continúan las acciones agresivas contra el Líbano, Teherán adoptará nuevas medidas para obligar a la parte adversaria a cumplir sus compromisos.

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