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EEUU descarta imponer tarifas en el estrecho de Ormuz, anuncia Trump
EEUU descarta imponer tarifas en el estrecho de Ormuz, anuncia Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no habrá ningún cobro por el paso en esa región, esto a menos que Washington disponga lo contrario. 20.06.2026, Sputnik Mundo
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"No habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante los 60 días del período de alto el fuego, ni tampoco después de transcurridos dichos 60 días, salvo que sean impuestos por y para Estados Unidos de América, en caso de que el acuerdo no se concrete, por los servicios prestados como ángel guardián a los países de Oriente Medio, a efectos del reembolso de gastos pasados, presentes y futuros", escribió en Truth Social.Esto ocurre poco después de que Irán cerrara esta zona marítima a la navegación, en respuesta a la continuación de los ataques de Israel contra el Líbano y al incumplimiento por parte de EEUU de las disposiciones del memorando de entendimiento relativas al alto el fuego en todos los frentes, reportaron desde las Fuerzas Armadas del país persa. Asimismo, indicó que, si continúan las acciones agresivas contra el Líbano, Teherán adoptará nuevas medidas para obligar a la parte adversaria a cumplir sus compromisos.
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EEUU descarta imponer tarifas en el estrecho de Ormuz, anuncia Trump

19:35 GMT 20.06.2026 (actualizado: 20:21 GMT 20.06.2026)
© AP PhotoBuques de carga navegan por el golfo Pérsico en dirección al estrecho de Ormuz, en los Emiratos Árabes Unidos
Buques de carga navegan por el golfo Pérsico en dirección al estrecho de Ormuz, en los Emiratos Árabes Unidos - Sputnik Mundo, 1920, 20.06.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no habrá ningún cobro por el paso en esa región, esto a menos que Washington disponga lo contrario.
"No habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante los 60 días del período de alto el fuego, ni tampoco después de transcurridos dichos 60 días, salvo que sean impuestos por y para Estados Unidos de América, en caso de que el acuerdo no se concrete, por los servicios prestados como ángel guardián a los países de Oriente Medio, a efectos del reembolso de gastos pasados, presentes y futuros", escribió en Truth Social.
Rescatistas se abrazan mientras trabajan en el lugar de un ataque aéreo israelí en Barish, distrito de Tiro, el Líbano, 20 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 20.06.2026
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Los ataques israelíes dejan al menos 16 muertos en el sur del Líbano tras el acuerdo de alto el fuego
12:38 GMT
Esto ocurre poco después de que Irán cerrara esta zona marítima a la navegación, en respuesta a la continuación de los ataques de Israel contra el Líbano y al incumplimiento por parte de EEUU de las disposiciones del memorando de entendimiento relativas al alto el fuego en todos los frentes, reportaron desde las Fuerzas Armadas del país persa.
Asimismo, indicó que, si continúan las acciones agresivas contra el Líbano, Teherán adoptará nuevas medidas para obligar a la parte adversaria a cumplir sus compromisos.
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