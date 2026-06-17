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La guerra con Irán cambió para siempre la economía mundial, advierten medios

La guerra con Irán cambió para siempre la economía mundial, advierten medios

Sputnik Mundo

El acuerdo entre EEUU e Irán sienta las bases para el cese de las hostilidades y de las interrupciones en el suministro de energía en el golfo Pérsico. Sin... 17.06.2026, Sputnik Mundo

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La interrupción casi total de los suministros de petróleo y gas procedentes de Oriente Medio y la subida de los precios dieron lugar a una especie de cambio de poder, subrayó el artículo. Los productores de energía —desde los países del golfo Pérsico hasta Sudamérica— intentan mantener o consolidar su posición dominante, mientras que los consumidores buscan reducir su dependencia.Como resultado, el mercado energético está cambiando drásticamente, en partitular, la estructura del consumo energético y la composición de los actores del sector, precisó.La profunda vulnerabilidad de los países de Asia, Europa y otras regiones frente a las importaciones de energía está impulsando la búsqueda de alternativas. En algunos países, como Corea del Sur y Japón, esto llevó a un retorno a combustibles más contaminantes, incluido el carbón.Las relaciones entre los productores también están cambiando. La guerra agravó las tensiones entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, lo que llevó a la salida de los Emiratos de la OPEP+. Esto podría debilitar al grupo y aumentar la volatilidad de los mercados petroleros. Sin embargo, todavía es precipitado evaluar las consecuencias, según los medios.Por otro lado, la división también empujó a los saudíes a estrechar lazos con Rusia. La guerra consolidó la posición de Rusia, el segundo mayor productor de petróleo y gas tras EEUU. Así, en el contexto de que el mundo busque proveedores alternativos, al otro lado del océano Atlántico, Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina y Guyana están aumentando su capacidad de producción de petróleo.China y la energía renovable como su carta estratégicaA largo plazo, esta crisis energética podría acelerar la transición hacia las fuentes renovables: la energía solar, la eólica y la nuclear, indicó la publicación. Hay varias señales de este proceso de cambio. En abril, por primera vez en la historia, la producción de energía eólica y solar superó a la del gas. Además, en muchas partes del mundo los vehículos eléctricos son cada vez más accesibles.China está muy por delante del resto del mundo en la fabricación de turbinas eólicas, cables de alta tensión, transformadores, paneles solares, baterías, software para la gestión de flujos de energía y muchos otros productos.Por lo tanto, el papel cada vez más importante de China a la hora de garantizar un suministro energético fiable a otros países refuerza su influencia estratégica y su importancia.La economía, cada vez más inestableEste conflicto impactó en las estimaciones del Banco Mundial, que revisó sus perspectivas económicas y prevé que el crecimiento económico mundial se reduzca al 2,5% este año, frente al 2,9% de 2025. La inflación también se está acelerando, advirtieron.Así, en EEUU la inflación sube por tercer mes consecutivo, hasta el 4,2% en mayo, y los expertos esperan al menos una subida de tipos por parte de la Reserva Federal antes de fin de año. Mientras tanto, la semana pasada, el Banco Central Europeo elevó los tipos al 2,25%.La guerra en Oriente Medio genera presiones inflacionistas, apuntaron los analistas del Banco Mundial. Estas aumentarán a medida que los gobiernos amplíen ayudas por el encarecimiento de la energía y eleven el gasto militar ante el deterioro de la seguridad.En particular, las economías asiáticas, que son las más afectadas por la crisis, ya recurrieron al Banco Asiático de Desarrollo en busca de préstamos urgentes, en un intento por salvar las arcas públicas y las finanzas de las consecuencias de la guerra en Irán.

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