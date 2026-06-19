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China saluda el memorando entre Washington y Teherán: "La fuerza no es la solución"
China saluda el memorando entre Washington y Teherán: "La fuerza no es la solución"
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El acuerdo preliminar alcanzado entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra tiene un "significado positivo" para el inicio de una nueva etapa de negociaciones... 19.06.2026, Sputnik Mundo
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"La fuerza no es la solución. La negociación en igualdad de condiciones es la opción correcta", afirmó el funcionario, al tiempo de recordar que, para concretar un acuerdo de paz definitivo, las dos partes del conflicto deben llegar a la mesa de negociaciones con "una actitud racional y práctica"."China ha estado trabajando incansablemente para poner fin al combate y por la paz desde que estalló el conflicto y seguirá desempeñando un papel activo y constructivo para hacer realidad la paz y la seguridad duraderas en Oriente Medio y en la región del golfo Pérsico", sostuvo Jian.El memorando de entendimiento firmado por los presidentes de EEUU e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkián, consta de 14 puntos, entre los que destacan el fin de las operaciones militares en todos sus frentes, incluido el Líbano, así como el levantamiento del bloqueo naval y las sanciones unilaterales estadounidenses contra Teherán.
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China saluda el memorando entre Washington y Teherán: "La fuerza no es la solución"

00:23 GMT 19.06.2026
© Foto : Sitio web del Ministerio de Exteriores de ChinaEl vocero del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian.
El vocero del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian. - Sputnik Mundo, 1920, 19.06.2026
© Foto : Sitio web del Ministerio de Exteriores de China
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El acuerdo preliminar alcanzado entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra tiene un "significado positivo" para el inicio de una nueva etapa de negociaciones que permita "consolidar el cese al fuego" entre ambas naciones, señaló Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China.
"La fuerza no es la solución. La negociación en igualdad de condiciones es la opción correcta", afirmó el funcionario, al tiempo de recordar que, para concretar un acuerdo de paz definitivo, las dos partes del conflicto deben llegar a la mesa de negociaciones con "una actitud racional y práctica".
"China ha estado trabajando incansablemente para poner fin al combate y por la paz desde que estalló el conflicto y seguirá desempeñando un papel activo y constructivo para hacer realidad la paz y la seguridad duraderas en Oriente Medio y en la región del golfo Pérsico", sostuvo Jian.
El memorando de entendimiento firmado por los presidentes de EEUU e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkián, consta de 14 puntos, entre los que destacan el fin de las operaciones militares en todos sus frentes, incluido el Líbano, así como el levantamiento del bloqueo naval y las sanciones unilaterales estadounidenses contra Teherán.
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