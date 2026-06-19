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Rusia libera 5 localidades y derriba 3.909 drones en una semana de combates

Rusia libera 5 localidades y derriba 3.909 drones en una semana de combates

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El Ejército ruso liberó 5 localidades y derribó 3.909 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de... 19.06.2026, Sputnik Mundo

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El Ejército ruso liberó las localidades de Yurkovka, Novi Donbás, Kutúzovka, Artioma y Rai-Alexándrovka, en la república popular de Donetsk.Fuerzas rusas alcanzaron instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras de combustible y energía, de transporte y portuaria utilizada por las tropas de Kiev, aeródromos militares, almacenes de municiones y combustible, centros territoriales de reclutamiento, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios.El Ejército ruso tomó bajo control la localidad de Miropolie, en la región de Sumi, al mismo tiempo que liberó la localidad de Krivaya Luka, en la república popular de Donetsk.Durante la última semana, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.040 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.490 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 985 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 3.140 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 330 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.540 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 89 bombas con kits de guiado y planeo, 5 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, ocho misiles Flamingo, seis misiles Neptun y derribó 3.909 drones.Las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, tomaron el control de 37 bastiones ucranianos y 251 edificios.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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