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Rusia libera 5 localidades y derriba 3.909 drones en una semana de combates
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El Ejército ruso liberó 5 localidades y derribó 3.909 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de... 19.06.2026, Sputnik Mundo
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El Ejército ruso liberó las localidades de Yurkovka, Novi Donbás, Kutúzovka, Artioma y Rai-Alexándrovka, en la república popular de Donetsk.Fuerzas rusas alcanzaron instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras de combustible y energía, de transporte y portuaria utilizada por las tropas de Kiev, aeródromos militares, almacenes de municiones y combustible, centros territoriales de reclutamiento, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios.El Ejército ruso tomó bajo control la localidad de Miropolie, en la región de Sumi, al mismo tiempo que liberó la localidad de Krivaya Luka, en la república popular de Donetsk.Durante la última semana, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.040 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.490 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 985 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 3.140 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 330 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.540 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 89 bombas con kits de guiado y planeo, 5 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, ocho misiles Flamingo, seis misiles Neptun y derribó 3.909 drones.Las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, tomaron el control de 37 bastiones ucranianos y 251 edificios.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera 5 localidades y derriba 3.909 drones en una semana de combates
El Ejército ruso liberó 5 localidades y derribó 3.909 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 9.525 soldados en los últimos 7 días de combates.
El Ejército ruso liberó las localidades de Yurkovka, Novi Donbás
, Kutúzovka
, Artioma
y Rai-Alexándrovka
, en la república popular de Donetsk.
"En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados contra Ucrania", destacan desde el ente.
Fuerzas rusas alcanzaron instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras de combustible y energía, de transporte y portuaria utilizada por las tropas de Kiev, aeródromos militares, almacenes de municiones y combustible, centros territoriales de reclutamiento, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios.
El Ejército ruso tomó bajo control la localidad de Miropolie, en la región de Sumi, al mismo tiempo que liberó la localidad de Krivaya Luka, en la república popular de Donetsk.
Durante la última semana, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.040 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.490 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 985 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 3.140 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 330 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.540 militares.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 89 bombas con kits de guiado y planeo, 5 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, ocho misiles Flamingo, seis misiles Neptun y derribó 3.909 drones.
Las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, tomaron el control de 37 bastiones ucranianos y 251 edificios.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 165.087 drones, 662 sistemas de misiles antiaéreos, 29.833 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.740 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.410 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 64.436 vehículos militares especiales.
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