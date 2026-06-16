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Rusia libera otra localidad y derriba 491 drones en una jornada de combates
Rusia libera otra localidad y derriba 491 drones en una jornada de combates
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Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Novi Donbás, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la operación militar especial, informan desde el... 16.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-16T12:41+0000
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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 280 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 425 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.El Ejército ruso alcanzó un carro de combate, 18 vehículos blindados, 10 piezas de artillería y una estación de guerra radioelectrónica.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 12 bombas con kits de guiado y planeo, 2 misiles Flamingo, así como derribó 491 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera otra localidad y derriba 491 drones en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Novi Donbás, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas derribaron 491 drones en las últimas 24 horas de combates. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.330 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 280 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 425 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de almacenamiento, montaje y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas", señalan desde la entidad castrense.
El Ejército ruso alcanzó un carro de combate, 18 vehículos blindados, 10 piezas de artillería y una estación de guerra radioelectrónica.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 12 bombas con kits de guiado y planeo, 2 misiles Flamingo, así como derribó 491 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 163.145 drones, 662 sistemas de misiles antiaéreos, 29.803 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.736 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.375 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 64.190 vehículos militares especiales.
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