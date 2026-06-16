https://noticiaslatam.lat/20260616/rusia-libera-otra-localidad-y-derriba-491-drones-en-una-jornada-de-combates--1173914670.html

Rusia libera otra localidad y derriba 491 drones en una jornada de combates

Rusia libera otra localidad y derriba 491 drones en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Novi Donbás, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la operación militar especial, informan desde el... 16.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-16T12:41+0000

2026-06-16T12:41+0000

2026-06-16T12:41+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/10/1173914858_0:40:3172:1824_1920x0_80_0_0_32f61848007a3c46ee9d7da6aef5024d.jpg

De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 280 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 425 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.El Ejército ruso alcanzó un carro de combate, 18 vehículos blindados, 10 piezas de artillería y una estación de guerra radioelectrónica.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 12 bombas con kits de guiado y planeo, 2 misiles Flamingo, así como derribó 491 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa