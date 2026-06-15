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Fuerzas rusas liberan una localidad más, mientras Kiev sigue evacuando sus empresas de la región en el último día

Fuerzas rusas liberan una localidad más, mientras Kiev sigue evacuando sus empresas de la región en el último día

Sputnik Mundo

En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Artioma, en la república popular de Donetsk, reportan desde el... 15.06.2026, Sputnik Mundo

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"La magnitud y la urgencia de la evacuación hacia el oeste de Ucrania de las empresas ubicadas en las localidades de Druzhkovka, Kramatorsk y Slaviansk ponen de manifiesto que el régimen de Kiev se está preparando para la pérdida de toda la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y su inminente paso a manos de las FFAA de Rusia", reza el comunicado.Asimismo, durante el último día, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 16 vehículos blindados, incluidos un Humvee y un MaxxPro, de fabricación estadounidense. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó dos misiles Flamingo ucranianos, dos proyectiles Himars, 10 bombas guiadas y derribó 453 drones.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.265 militares, indican desde el ente militar ruso. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 290 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 140 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.

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