https://noticiaslatam.lat/20260615/fuerzas-rusas-liberan-una-localidad-mas-mientras-kiev-sigue-evacuando-sus-empresas-de-la-region-en-1173900129.html
Fuerzas rusas liberan una localidad más, mientras Kiev sigue evacuando sus empresas de la región en el último día
Fuerzas rusas liberan una localidad más, mientras Kiev sigue evacuando sus empresas de la región en el último día
Sputnik Mundo
En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Artioma, en la república popular de Donetsk, reportan desde el... 15.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-15T16:02+0000
2026-06-15T16:02+0000
2026-06-15T16:02+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0f/1173899942_0:102:1868:1153_1920x0_80_0_0_b400ed0abe1799f046351a06937eeecf.jpg
"La magnitud y la urgencia de la evacuación hacia el oeste de Ucrania de las empresas ubicadas en las localidades de Druzhkovka, Kramatorsk y Slaviansk ponen de manifiesto que el régimen de Kiev se está preparando para la pérdida de toda la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y su inminente paso a manos de las FFAA de Rusia", reza el comunicado.Asimismo, durante el último día, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 16 vehículos blindados, incluidos un Humvee y un MaxxPro, de fabricación estadounidense. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó dos misiles Flamingo ucranianos, dos proyectiles Himars, 10 bombas guiadas y derribó 453 drones.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.265 militares, indican desde el ente militar ruso. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 290 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 140 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.
https://noticiaslatam.lat/20260615/calculos-erroneos-europa-se-equivoca-al-pensar-que-puede-lanzar-ultimatums-a-rusia-indica-lavrov-1173900621.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0f/1173899942_208:0:1868:1245_1920x0_80_0_0_5f46028e819a6bec51be5c2d39c095a1.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Fuerzas rusas liberan una localidad más, mientras Kiev sigue evacuando sus empresas de la región en el último día
En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Artioma, en la república popular de Donetsk, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, Kiev sigue evacuando las empresas de la república, agregan desde el organismo.
"La magnitud y la urgencia de la evacuación hacia el oeste de Ucrania de las empresas ubicadas en las localidades de Druzhkovka, Kramatorsk y Slaviansk ponen de manifiesto que el régimen de Kiev se está preparando para la pérdida de toda la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y su inminente paso a manos de las FFAA de Rusia", reza el comunicado.
Asimismo, durante el último día, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron 16 vehículos blindados, incluidos un Humvee y un MaxxPro, de fabricación estadounidense. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó dos misiles Flamingo ucranianos, dos proyectiles Himars, 10 bombas guiadas y derribó 453 drones.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.265 militares, indican desde el ente militar ruso. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 290 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 140 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 162.654 drones, 662 sistemas de misiles antiaéreos, 29.785 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.736 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.361 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 64.118 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.