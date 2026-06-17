Rusia libera una localidad y derriba 566 drones en una jornada de combates
© Sputnik / Mikhail Voskresenski / Acceder al contenido multimediaSistema de misiles tácticos Iskander-M
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Las FFAA rusas liberaron la localidad de Kutúzovka, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, las tropas rusas derribaron 566 drones en las últimas 24 horas de combates. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.370 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 290 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 125 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 470 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la industria militar, al igual que del sector de combustibles y de energía utilizadas por las tropas de Kiev, depósitos de municiones y combustible, lugares de montaje y almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas", reportan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 17 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 566 aeronaves no tripuladas.
Además, las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, tomaron el control de 6 bastiones ucranianos y 61 edificios.
24 de febrero, 20:59 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 163.711 drones, 662 sistemas de misiles antiaéreos, 29.815 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.739 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.388 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 64.270 vehículos militares especiales.
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