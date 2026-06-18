"Espero que Trump no se meta en las elecciones de Brasil", advierte Lula
© AP Photo / Mark SchiefelbeinLos presidentes de EEUU y Brasil, Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva
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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que espera que el mandatario estadounidense, Donald Trump, no intervenga en las elecciones presidenciales del país sudamericano, previstas para octubre próximo.
"Solo espero que Trump no se meta en las elecciones de Brasil, porque las elecciones de Brasil son un problema de Brasil; por mí a él le puede seguir gustando Bolsonaro, el padre, el hijo, el nieto… No hay ningún problema, es un problema suyo, a fin de cuentas el gusto no se discute", declaró Lula.
El presidente brasileño hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa al término de la cumbre del G7 en Évian, Francia, a la que asistió como invitado y donde coincidió brevemente con el mandatario estadounidense.
En ese contexto, al ser consultado sobre la relación con Brasil, Trump afirmó recientemente que el país se volvió "un poco difícil" y "políticamente peligroso", y sostuvo además que las autoridades arrestaron a "Bolsonaro Jr." para impedir que participara en las elecciones.
12 de junio, 18:55 GMT
Posiblemente, Trump se refería a Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, aunque el candidato presidencial mencionado es su hermano, Flávio Bolsonaro.
Respecto a esas declaraciones, Lula respondió: "Si él [Trump] conoce Brasil por la relación que tiene con la familia Bolsonaro, no conoce Brasil".
Lula reiteró que espera que se respete el proceso electoral y destacó la rapidez y seguridad del sistema brasileño de voto electrónico, comparándolo favorablemente con el de otros países, entre ellos Estados Unidos.
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