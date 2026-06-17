Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260617/el-proteccionismo-resurge-como-respuesta-falaz-a-problemas-complejos-dice-lula-1173921051.html
"El proteccionismo resurge como respuesta falaz a problemas complejos", dice Lula
"El proteccionismo resurge como respuesta falaz a problemas complejos", dice Lula
Sputnik Mundo
En su alocución durante la cumbre del G7, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habló sobre la política económica proteccionista que ha cobrado... 17.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-17T00:45+0000
2026-06-17T00:45+0000
américa latina
brasil
eeuu
donald trump
política
comercio
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/12/1173497278_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_47dd3b5ffb126643037a3ac9c44d2f03.jpg
El líder brasileño sostuvo además que el neoliberalismo contribuyó a profundizar las desigualdades económicas y las crisis políticas que actualmente afectan a diversas democracias. Además, alertó sobre la insuficiencia de los recursos destinados al desarrollo sostenible.
brasil
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/12/1173497278_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_91d039881b08f76c46dadda164ca956b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brasil, eeuu, donald trump, política, comercio
brasil, eeuu, donald trump, política, comercio

"El proteccionismo resurge como respuesta falaz a problemas complejos", dice Lula

00:45 GMT 17.06.2026
© REUTERS Elizabeth FrantzLuiz Inacio Lula da Silva, presidente brasileño
Luiz Inacio Lula da Silva, presidente brasileño - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
© REUTERS Elizabeth Frantz
Síguenos en
En su alocución durante la cumbre del G7, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habló sobre la política económica proteccionista que ha cobrado impulso desde que su homólogo estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca, argumentando que esta práctica exacerba las desigualdades entre los países ricos y en desarrollo.
"El proteccionismo y el unilateralismo resurgen ahora como respuestas falaces a la complejidad de nuestros problemas", aseveró el mandatario, y añadió que la brecha entre la prosperidad de las economías más desarrolladas y las del Sur Global ha aumentado debido, entre otras cosas, a políticas que favorecieron la concentración de la riqueza.
El líder brasileño sostuvo además que el neoliberalismo contribuyó a profundizar las desigualdades económicas y las crisis políticas que actualmente afectan a diversas democracias. Además, alertó sobre la insuficiencia de los recursos destinados al desarrollo sostenible.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала