"El proteccionismo resurge como respuesta falaz a problemas complejos", dice Lula
© REUTERS Elizabeth FrantzLuiz Inacio Lula da Silva, presidente brasileño
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En su alocución durante la cumbre del G7, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habló sobre la política económica proteccionista que ha cobrado impulso desde que su homólogo estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca, argumentando que esta práctica exacerba las desigualdades entre los países ricos y en desarrollo.
"El proteccionismo y el unilateralismo resurgen ahora como respuestas falaces a la complejidad de nuestros problemas", aseveró el mandatario, y añadió que la brecha entre la prosperidad de las economías más desarrolladas y las del Sur Global ha aumentado debido, entre otras cosas, a políticas que favorecieron la concentración de la riqueza.
El líder brasileño sostuvo además que el neoliberalismo contribuyó a profundizar las desigualdades económicas y las crisis políticas que actualmente afectan a diversas democracias. Además, alertó sobre la insuficiencia de los recursos destinados al desarrollo sostenible.
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