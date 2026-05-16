https://noticiaslatam.lat/20260516/lula-y-flavio-bolsonaro-se-mantienen-parejos-en-la-carrera-presidencial-en-brasil-segun-encuesta-1173486214.html

Lula y Flavio Bolsonaro se mantienen parejos en la carrera presidencial en Brasil, según encuesta

Lula y Flavio Bolsonaro se mantienen parejos en la carrera presidencial en Brasil, según encuesta

Sputnik Mundo

La primera encuesta de Datafolha, publicada tras la revelación de las conversaciones entre el senador Flávio Bolsonaro (PL) y el banquero Daniel Vorcaro... 16.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-16T23:56+0000

2026-05-16T23:56+0000

2026-05-16T23:56+0000

américa latina

flávio bolsonaro

jair bolsonaro

brasil

datafolha

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/13/1173127086_0:71:1024:648_1920x0_80_0_0_82fe807acbe94db6cb91c92969bf07e2.jpg

Según el sondeo, Lula aparece con el 38% de la intención de voto en la primera vuelta, mientras que Flávio registra el 35%. La publicación se produce pocos días después de que el sitio web Intercept Brasil revelara que el senador del PL solicitó recursos al empresario para financiar la película "Caballo Oscuro", una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro. A pesar de la repercusión del caso, la mayoría de las entrevistas de Datafolha se realizaron antes de la publicación del informe.

https://noticiaslatam.lat/20260513/lula-y-bolsonaro-son-empatados-de-cara-a-las-elecciones-generales-de-brasil-muestran-encuestas-1173439533.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

flávio bolsonaro, jair bolsonaro, brasil, datafolha