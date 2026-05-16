Lula y Flavio Bolsonaro se mantienen parejos en la carrera presidencial en Brasil, según encuesta

Según el sondeo, Lula aparece con el 38% de la intención de voto en la primera vuelta, mientras que Flávio registra el 35%. La publicación se produce pocos días después de que el sitio web Intercept Brasil revelara que el senador del PL solicitó recursos al empresario para financiar la película "Caballo Oscuro", una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro. A pesar de la repercusión del caso, la mayoría de las entrevistas de Datafolha se realizaron antes de la publicación del informe.
La primera encuesta de Datafolha, publicada tras la revelación de las conversaciones entre el senador Flávio Bolsonaro (PL) y el banquero Daniel Vorcaro, muestra al parlamentario técnicamente empatado con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en la contienda presidencial de 2026.
Según el sondeo, Lula aparece con el 38% de la intención de voto en la primera vuelta, mientras que Flávio registra el 35%.
La publicación se produce pocos días después de que el sitio web Intercept Brasil revelara que el senador del PL solicitó recursos al empresario para financiar la película "Caballo Oscuro", una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro.