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Lula y Flavio Bolsonaro se mantienen parejos en la carrera presidencial en Brasil, según encuesta
Lula y Flavio Bolsonaro se mantienen parejos en la carrera presidencial en Brasil, según encuesta
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La primera encuesta de Datafolha, publicada tras la revelación de las conversaciones entre el senador Flávio Bolsonaro (PL) y el banquero Daniel Vorcaro... 16.05.2026, Sputnik Mundo
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Según el sondeo, Lula aparece con el 38% de la intención de voto en la primera vuelta, mientras que Flávio registra el 35%. La publicación se produce pocos días después de que el sitio web Intercept Brasil revelara que el senador del PL solicitó recursos al empresario para financiar la película "Caballo Oscuro", una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro. A pesar de la repercusión del caso, la mayoría de las entrevistas de Datafolha se realizaron antes de la publicación del informe.
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Lula y Flavio Bolsonaro se mantienen parejos en la carrera presidencial en Brasil, según encuesta

23:56 GMT 16.05.2026
© AP Photo / Joan MonfortEl presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en España.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en España. - Sputnik Mundo, 1920, 16.05.2026
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La primera encuesta de Datafolha, publicada tras la revelación de las conversaciones entre el senador Flávio Bolsonaro (PL) y el banquero Daniel Vorcaro, muestra al parlamentario técnicamente empatado con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en la contienda presidencial de 2026.
Según el sondeo, Lula aparece con el 38% de la intención de voto en la primera vuelta, mientras que Flávio registra el 35%.
La publicación se produce pocos días después de que el sitio web Intercept Brasil revelara que el senador del PL solicitó recursos al empresario para financiar la película "Caballo Oscuro", una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro.
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y el senador Flavio Bolsonaro - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2026
América Latina
Lula y Bolsonaro están empatados de cara a las elecciones generales de Brasil, muestran las encuestas
13 de mayo, 18:21 GMT
A pesar de la repercusión del caso, la mayoría de las entrevistas de Datafolha se realizaron antes de la publicación del informe.
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