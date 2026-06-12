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"Estoy bien": Lula asegura que está curado del cáncer de piel

"Estoy bien": Lula asegura que está curado del cáncer de piel

Sputnik Mundo

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, anunció que terminó todas las sesiones de radioterapia necesarias para tratarse un cáncer de piel y que ya... 12.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-12T18:55+0000

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Los procedimientos empezaron el mes pasado en el Hospital Sirio Libanés de la ciudad de Sao Paulo, un centro privado, que clasificó las sesiones de radioterapia como un tratamiento complementario.Lula tenía una marca en la piel de la parte trasera de la cabeza, que se detectó como cancerígena, y se le retiró el 24 de abril, desde entonces, se sometió a tratamientos pensados para evitar el retorno de ese cuadro. En ese momento, el equipo médico explicó que la lesión (un carcinoma basocelular causado por la exposición al sol) era localizada y no presentaba riesgo de diseminación a otras partes del cuerpo.Durante las últimas semanas, Lula ha mantenido su agenda habitual y se ha sometido a las sesiones de radioterapia en la sede que el citado hospital tiene en Brasilia, sin necesidad de desplazarse a otra ciudad.A pesar de que ha mantenido su rutina, en sus últimas apariciones públicas se le ha visto luciendo un sombrero Panamá para protegerse la herida.Lula tiene 80 años y en 2011 ya se curó de un cáncer de laringe, en los últimos meses ha intensificado la exposición de sus rutinas de ejercicios en el gimnasio para escenificar su buen estado de salud de cara a las elecciones de octubre.

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