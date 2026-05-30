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Brasil critica que bandas criminales hayan sido catalogadas por EEUU como "terroristas"

Brasil critica que bandas criminales hayan sido catalogadas por EEUU como "terroristas"

Sputnik Mundo

El Gobierno de Brasil criticó la decisión de Estados Unidos de designar como organizaciones terroristas a las bandas criminales Primeiro Comando da Capital... 30.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-30T06:40+0000

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La medida fue anunciada por el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quien impulsó una política para clasificar a ambos grupos como organizaciones terroristas, abriendo la puerta a acciones más severas contra sus actividades. De acuerdo con la agencia Reuters, el Ejecutivo brasileño consideró que la decisión resulta confusa y contraproducente para los esfuerzos conjuntos de combate al crimen organizado.El Gobierno también advirtió que las medidas unilaterales adoptadas sin coordinación podrían debilitar la cooperación internacional y afectar el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad de distintos países.Según Reuters, las autoridades estadounidenses sostienen que la designación permitirá ampliar las herramientas disponibles para combatir a las organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico.El PCC y el Comando Vermelho son considerados los grupos criminales más poderosos de Brasil y, según estimaciones de especialistas, reúnen en conjunto más de 50.000 integrantes, además de mantener operaciones en varios países de Sudamérica.El senador Flavio Bolsonaro afirmó recientemente que solicitó al presidente estadounidense, Donald Trump, que impulsara la clasificación de estas organizaciones como grupos terroristas durante una reunión en Washington.Por su parte, el mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, criticó duramente esa gestión y acusó al legislador de buscar una intervención extranjera en asuntos internos del país, profundizando así la controversia política en torno a la decisión anunciada por Washington.

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