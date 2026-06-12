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Escándalo patrimonial del jefe de Gabinete de Argentina ya genera "un creciente costo político" a Milei, según experto

Escándalo patrimonial del jefe de Gabinete de Argentina ya genera "un creciente costo político" a Milei, según experto

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo haber mantenido más de medio millón de dólares fuera de sus declaraciones patrimoniales, contradiciendo las... 12.06.2026, Sputnik Mundo

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El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, afirmó haber mantenido más de medio millón de dólares fuera de sus declaraciones patrimoniales y reabrió una crisis política en el Gobierno de Javier Milei, después de haber afirmado ante el Congreso que no existía ocultamiento alguno sobre los bienes que integraban su patrimonio personal declarado.La nueva explicación fue presentada por el funcionario en una entrevista televisiva, en la que afirmó que junto a su esposa había acumulado ahorros no declarados antes de ingresar a la función pública. "Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos", dijo el ministro coordinador, al anunciar que había rectificado sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción.La rectificación incorporó unos 506.000 dólares que no figuraban en su primera declaración como integrante del Gobierno. Hasta entonces, el funcionario había informado ahorros equivalentes a unos 24.000 dólares, una cifra cuestionada frente a su nivel de gastos —incluyendo refacciones en su casa por más de 200.000 dólares—, viajes en avionetas privadas y dos propiedades sin declarar que salieron a la luz semanas atrás.Adorni sostuvo que los fondos provienen de ahorros acumulados "durante años en el sector privado" y de inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018. Según su versión, habría invertido unos 200.000 dólares por los que obtuvo una ganancia cercana a 300.000 dólares, que ahora fueron incorporados a su declaración patrimonial oficial.La admisión contradice explicaciones que había dado semanas atrás. El 29 de abril, durante una presentación ante el Congreso, el jefe de Gabinete había asegurado que en sus declaraciones juradas figuraban "todos los detalles" de su patrimonio y que "nunca existió ocultación alguna", con Milei presente en el recinto legislativo.También había sostenido una versión similar en conferencias de prensa en la Casa Rosada. En marzo afirmó que "todo lo que tiene que estar declarado, está declarado" en los organismos correspondientes y, en mayo, volvió a leer un mensaje en el que negó cualquier ocultamiento patrimonial ante los cuestionamientos sobre su situación económica.El caso se produce en medio de una investigación de la Justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito. La pesquisa analiza el origen de los fondos utilizados para gastos, compras inmobiliarias, viajes y deudas contraídas por el funcionario y su esposa desde su ingreso al Gobierno nacional.Entre los puntos bajo revisión figuran la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, una propiedad en el barrio privado Indio Cua, en el conurbano bonaerense, reformas declaradas por un contratista, consumos con tarjeta de crédito y viajes familiares. Adorni sostiene que esas operaciones fueron respaldadas por ahorros anteriores a su llegada al Estado.El jefe de Gabinete también informó que se adhirió al régimen simplificado de ganancias incorporado en la ley de "inocencia fiscal", una herramienta impulsada por el Gobierno para facilitar la regularización de activos. Según afirmó, pagará los impuestos correspondientes y la omisión patrimonial fue un "error involuntario". Legisladores opositores plantearon que Adorni debe volver al Congreso para explicar por qué negó previamente la existencia de ocultamientos y ahora admite la existencia de fondos no declarados en presentaciones anteriores.El caso también generó reacciones dentro del oficialismo y sus aliados. La vicepresidenta Victoria Villarruel, enfrentada políticamente con Milei, calificó como "una vergüenza" las explicaciones del funcionario. La jefa del bloque oficialista de senadores, Patricia Bullrich, ya le había reclamado semanas atrás que presentara de inmediato su declaración jurada.Milei respaldó públicamente a Adorni durante los primeros meses del escándalo y aseguró que los números de su funcionario estaban en orden. Sin embargo, el jefe de Gabinete dijo ahora que no había tenido necesidad de mostrarle documentación al presidente, una diferencia que volvió a abrir interrogantes sobre el alcance del respaldo oficial.Adorni, una de las figuras más visibles del Gobierno desde el inicio de la gestión, afirmó que evaluó su renuncia, pero decidió continuar en el cargo. "El objetivo no soy yo, sino voltear al Gobierno", sostuvo en la entrevista, mientras la Justicia deberá definir si la nueva documentación despeja o no las sospechas patrimoniales.Un costo político creciente"Adorni ya fue erosionado, pero ahora esto empieza a generarle un creciente costo político al presidente y su Gabinete", dijo a Sputnik el analista político Diego Reynoso al evaluar el impacto del caso. Según el consultor, "hoy es el ministro con peor imagen dentro del Gobierno, pese a que hace tres meses era el ministro con mejor imagen", por lo que "toda esta coyuntura lo hizo polvo".El investigador sostuvo que la entrevista no necesariamente modificará la opinión ya formada sobre el funcionario. "Los que todavía le creen a Adorni le van a seguir creyendo", afirmó, mientras que "los que ya habían perdido la confianza verán en la nueva explicación un motivo para acentuar su rechazo".De acuerdo con el especialista, el caso del jefe de Gabinete comienza a erigirse en la opinión pública como "uno de los más comentados, por la excentricidad de los gastos y las llamativas explicaciones sucesivas del ministro, que no deja de ser respaldado constantemente por el Gobierno y por el propio presidente".Las preguntas de la JusticiaConsultado por Sputnik, el abogado tributarista y contador Guillermo Poch apuntó que el caso reviste dos capítulos simultáneos. "Primero hay que averiguar si hubo evasión tributaria y después si estamos ante un caso de enriquecimiento ilícito", afirmó. Para el letrado, el caso debe diferenciar el plano fiscal de la investigación penal sobre el origen del patrimonio."El derecho tributario da la posibilidad de enmendar algún error realizado, algo que no ocurre en el derecho penal", explicó el especialista. Por eso, advirtió que "hay que entender que son dos causas en paralelo" y que no toda regularización fiscal resuelve los interrogantes judiciales.Según el abogado, Adorni "probablemente pueda resolver la parte tributaria con bastante solvencia". Sin embargo, remarcó que "el principal interrogante es de otro calibre, porque la discusión de fondo no se agota en la declaración impositiva, sino en el eventual enriquecimiento ilícito".

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