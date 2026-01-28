https://noticiaslatam.lat/20260128/que-significa-que-el-riesgo-pais-haya-disminuido-en-argentina-1170793750.html

¿Qué significa que el riesgo país haya disminuido en Argentina?

El riesgo país es un indicador de JP Morgan que se utiliza para medir qué tan riesgosas son las inversiones que se realizan en una nación, a partir de su capacidad para saldar sus deudas.Según el indicador publicado por la consultora, el riesgo país cayó 13,5% durante enero de este año, con lo cual Milei obtiene no solo el mejor resultado desde que inició su Gobierno, sino el nivel más favorable desde junio de 2018.Para celebrar el hecho, el mandatario sudamericano publicó una foto con el ministro Luis Caputo, mientras que su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que este es "el resultado de haber hecho lo que había que hacer".Adorni adjuntó una foto en la que se menciona que este indicador tenía 2.300 puntos en julio de 2022, su punto más alto luego del canje de deuda que hizo el entonces presidente Alberto Fernández en septiembre de 2020.Para medios como Clarín, la baja en el riesgo país se debe principalmente al repunte de bonos del 2,1% del Banco Central de la República Argentina (BCRA), tras la compra de 1.049 millones de dólares de la semana pasada.Analistas consultados por el medio local calificaron como positiva la noticia, pero comentaron que aún se requiere bajar más para acceder, por ejemplo, a refinanciar vencimientos.El economista jefe de Puente, Eric Ritondale, consideró que la baja "refleja una mejora en la percepción de riesgo soberano, asociada al proceso de estabilización y a la recomposición de reservas" y una señal de que "el mercado empieza a validar un régimen de menor volatilidad".Por su parte, la economista en Balanz, María Belén San Martino, explicó ante Clarín que el indicador de riesgo país puede seguir a la baja "si el BCRA mantiene la compra de reservas durante la temporada alta de cosecha", ya que necesita llegar a niveles como los que llegó Ecuador (430 puntos) "para volver de manera fluida al mercado"."En ese sentido, eventuales operaciones de manejo de pasivos, como Ecuador, podrían acelerar ese proceso y facilitar el acceso al financiamiento externo", expresó.La especialista estimó que la demanda de dólares en el mercado interno sea más moderada, ya que percibe menor incertidumbre en torno al régimen cambiario y los procesos electorales."En la medida en que el BCRA siga acumulando reservas, el esquema cambiario va ganando credibilidad, lo que refuerza la demanda de dinero y permite que este proceso se sostenga sin generar tensiones sobre el tipo de cambio", ponderó.

