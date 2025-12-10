¿Qué cambios propone la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Milei en Argentina?
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaMilei asegura que a los argentinos le saldrán "dólares por las orejas", pero podría tardar décadas
© telegram SputnikMundo/
Síguenos en
El Gobierno argentino presentó los lineamientos de su reforma laboral, que incluye un nuevo esquema de indemnizaciones, reducción de cargas patronales y modificaciones en convenios colectivos, según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni y que informó el diario Clarín.
El Gobierno de Javier Milei activó formalmente su propuesta de reforma laboral, una de las medidas más relevantes y políticamente sensibles de su Administración. El anuncio fue realizado mientras el presidente y su hermana se encontraban en Noruega, en un contexto de creciente tensión con sindicatos y organizaciones sociales que rechazan la iniciativa.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, informó que el proyecto será enviado al Senado y señaló que las líneas generales fueron incluidas en el informe del Consejo de Mayo, que reúne propuestas para ocho de los diez puntos del Pacto firmado por 18 gobernadores en 2024.
Según adelantó Clarín, el plan contempla la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un esquema que reemplazaría el financiamiento tradicional de las indemnizaciones por despido mediante una contribución empresarial del 3% de la masa salarial. Además, el Gobierno busca impulsar bancos de horas, vacaciones fraccionadas y una reducción progresiva de aportes patronales.
La mayoría de los argentinos cree que es necesaria una reforma laboral, según encuesta
8 de diciembre, 07:32 GMT
Entre los puntos centrales, la reforma prevé eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, otorgar prioridad a acuerdos regionales o de empresa por encima de los nacionales y establecer incentivos fiscales para promover nuevas contrataciones y la regularización del empleo informal. También incluye normas específicas para trabajadores de plataformas digitales, cambios en el empleo agrario y ajustes a la Ley de Contrato de Trabajo para reducir litigios.
"Me parece que es una reforma laboral muy muy interesante, me parece muy balanceada (...) El objetivo central que haya más empleo en la Argentina, que se reduzcan los costos que pesan sobre la relación laboral para que los salarios puedan subir."; dijo a algunos periodistas, Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina.
El proyecto fue ampliamente debatido en la última reunión del Consejo de Mayo, donde participaron representantes empresariales, legisladores, gobernadores y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La Confederación General del Trabajo (CGT), sin embargo, expresó su rechazo e insistió en preservar la tutela laboral, la indemnización por antigüedad y la protección frente al despido discriminatorio.
El debate político se trasladará al Senado, donde la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, será la encargada de impulsar la aprobación de la reforma. Paralelamente, la Cámara de Diputados recibirá el proyecto de Presupuesto, cuya aprobación es considerada clave por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y socios internacionales de Argentina. Ambos expedientes avanzarán de manera coordinada en el Congreso.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.