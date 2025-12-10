https://noticiaslatam.lat/20251210/que-cambios-propone-la-reforma-laboral-que-impulsa-el-gobierno-de-milei-en-argentina-1169262939.html

¿Qué cambios propone la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Milei en Argentina?

10.12.2025

El Gobierno de Javier Milei activó formalmente su propuesta de reforma laboral, una de las medidas más relevantes y políticamente sensibles de su Administración. El anuncio fue realizado mientras el presidente y su hermana se encontraban en Noruega, en un contexto de creciente tensión con sindicatos y organizaciones sociales que rechazan la iniciativa.El portavoz presidencial, Manuel Adorni, informó que el proyecto será enviado al Senado y señaló que las líneas generales fueron incluidas en el informe del Consejo de Mayo, que reúne propuestas para ocho de los diez puntos del Pacto firmado por 18 gobernadores en 2024.Según adelantó Clarín, el plan contempla la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un esquema que reemplazaría el financiamiento tradicional de las indemnizaciones por despido mediante una contribución empresarial del 3% de la masa salarial. Además, el Gobierno busca impulsar bancos de horas, vacaciones fraccionadas y una reducción progresiva de aportes patronales.Entre los puntos centrales, la reforma prevé eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, otorgar prioridad a acuerdos regionales o de empresa por encima de los nacionales y establecer incentivos fiscales para promover nuevas contrataciones y la regularización del empleo informal. También incluye normas específicas para trabajadores de plataformas digitales, cambios en el empleo agrario y ajustes a la Ley de Contrato de Trabajo para reducir litigios.El proyecto fue ampliamente debatido en la última reunión del Consejo de Mayo, donde participaron representantes empresariales, legisladores, gobernadores y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La Confederación General del Trabajo (CGT), sin embargo, expresó su rechazo e insistió en preservar la tutela laboral, la indemnización por antigüedad y la protección frente al despido discriminatorio.El debate político se trasladará al Senado, donde la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, será la encargada de impulsar la aprobación de la reforma. Paralelamente, la Cámara de Diputados recibirá el proyecto de Presupuesto, cuya aprobación es considerada clave por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y socios internacionales de Argentina. Ambos expedientes avanzarán de manera coordinada en el Congreso.

argentina

2025

