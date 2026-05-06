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"Mancha al Gobierno": un nuevo testimonio agrava las sospechas de corrupción sobre el ministro clave de Milei

"Mancha al Gobierno": un nuevo testimonio agrava las sospechas de corrupción sobre el ministro clave de Milei

Sputnik Mundo

El jefe de Gabinete argentino volvió al centro de la agenda pública después de que un contratista declarara en sede judicial que recibió 245.000 dólares en... 06.05.2026, Sputnik Mundo

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Un nuevo testimonio judicial agravó las sospechas sobre Manuel Adorni, después de que el contratista que refaccionó una casa de fin de semana de su familia testificara que recibió 245.000 dólares en efectivo y sin factura por parte del alto funcionario. El dato se suma a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya alcanza propiedades, viajes y deudas.La declaración fue realizada por Matías Tabar, encargado de obras en una vivienda del barrio cerrado Indio Cuá, en la provincia de Buenos Aires. Según su testimonio, los trabajos incluyeron remodelaciones, instalación de muebles, una piscina climatizada, jacuzzi y una cascada. La propiedad había sido comprada en 2024 por la esposa del funcionario.Adorni volvió a defenderse ante la prensa y sostuvo que ya había dado las explicaciones correspondientes ante la sociedad y la Cámara de Diputados (cámara baja). También afirmó que, si debe ampliar información, lo hará ante la Justicia. Sin embargo, evitó responder en detalle sobre el origen de los fondos utilizados para afrontar los gastos bajo investigación.La causa seguida por la Justicia Federal investiga una serie de pagos en efectivo por más de 356.000 dólares y deudas declaradas por al menos otros 335.000 dólares. El fiscal Gerardo Pollicita busca determinar si esos movimientos son compatibles con los ingresos formales del funcionario, que antes de asumir como jefe de Gabinete tenía un salario estatal cercano a los 2.500 dólares mensuales.Otro de los puntos centrales es la adquisición de la casa del barrio privado. Según la investigación, Adorni y su esposa aportaron 20.000 dólares propios y recibieron un préstamo en efectivo de 100.000 dólares. A eso se suman los 245.000 dólares que el contratista aseguró haber cobrado por refacciones, sin documentación respaldatoria.El expediente también incluye la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, escriturado en 230.000 dólares y supuestamente financiado mediante una hipoteca privada en manos de dos jubiladas. La Justicia intenta reconstruir si las operaciones declaradas, los préstamos recibidos y los gastos realizados se corresponden con la evolución patrimonial informada por Adorni.El Gobierno volvió a respaldar al ministro coordinador, uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente argentino. Sin embargo, la oposición reclama una nueva interpelación en el Congreso y distintas encuestas reflejan que el caso impacta en la imagen oficial.Una marca venenosaEl consultor agregó que "cada vez que aparecen cosas a más niveles rimbombantes, no tienen ningún tipo de tolerancia por parte de una sociedad que está haciendo un esfuerzo enorme"."El problema es la contradicción entre que 'no hay plata' para jubilaciones, universidades y obra pública, y un funcionario que parece beneficiarse", afirmó Giorgetta, y añadió que "toda esta narrativa comunicacional que fue muy efectiva es lo que hoy le juega en contra", en un escenario donde "se empieza a ver un aplacamiento de la intención de voto de La Libertad Avanza".Consultado por Sputnik, el politólogo Diego Reynoso coincidió con su colega, y previó que "Adorni se volvió un costo constante para el Gobierno y la decisión de mantenerlo en el cargo está perjudicando cada vez más a Milei". De acuerdo con el especialista, el caso dejó de ser un problema aislado del funcionario para transformarse en un "factor de desgaste directo sobre la figura presidencial".Reynoso refirió que "Adorni perdió su función como voz autorizada en el Gabinete, porque cualquier exposición pública termina llevando a cuestionamientos sobre potenciales hechos de corrupción", lo que convierte cada aparición en "un foco de crisis que condiciona la agenda del Gobierno".El costo hundidoSegún Giorgetta, "el análisis que hacen en [la Administración argentina] es que el perjuicio lo pagarían de forma mucho más alta si lo desplazan que si no lo desplazan". El investigador sostuvo que Adorni "es una de las figuras centrales de todo el ecosistema del Ejecutivo, lo que explica por qué continúa en su cargo pese al deterioro de su imagen pública".Para Reynoso, la tesis que comienza a crecer es la de "que remover al jefe de Gabinete pareciera ser la mejor opción para evitar que esto escale, porque la imagen de Adorni se está hundiendo y de a poco arrastra a la del oficialismo". El experto consideró que sostenerlo implica "prolongar el desgaste y mantener abierto un frente de conflicto político" para la Casa Rosada.El politólogo estimó que "este caso es puro costo para el Gobierno", ya que afecta directamente la credibilidad del oficialismo y pone en tensión su discurso contra la corrupción, en un contexto donde la acumulación de denuncias empieza a impactar sobre la percepción pública del Ejecutivo.Finalmente, sostuvo que "Milei había logrado mantener un nivel de imagen pública considerablemente bueno, pero esto cambió hace unos meses, y Adorni es uno de los factores que más lo perjudica", en un escenario donde el Ejecutivo enfrenta dificultades para recuperar el control sobre la agenda pública.

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