https://noticiaslatam.lat/20260607/1173771662.html

Putin en el SPIEF 2026, primer discurso de Kast y protestas en Bolivia, entre las fotos más impactantes de la semana

Putin en el SPIEF 2026, primer discurso de Kast y protestas en Bolivia, entre las fotos más impactantes de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La presencia de Vladímir Putin en... 07.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-07T09:03+0000

2026-06-07T09:03+0000

2026-06-07T09:03+0000

multimedia

📷 fotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/06/1173771832_389:42:2712:1349_1920x0_80_0_0_8a4ebbedebe8a83eb74611db5fc6edd3.jpg

Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

фото, 📷 fotos