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Putin en el SPIEF 2026, primer discurso de Kast y protestas en Bolivia, entre las fotos más impactantes de la semana
Putin en el SPIEF 2026, primer discurso de Kast y protestas en Bolivia, entre las fotos más impactantes de la semana
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La presencia de Vladímir Putin en... 07.06.2026, Sputnik Mundo
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Putin en el SPIEF 2026, primer discurso de Kast y protestas en Bolivia, entre las fotos más impactantes de la semana

09:03 GMT 07.06.2026
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La presencia de Vladímir Putin en el SPIEF, el divertido momento de Spielberg y sus actores en Londres, la visita de Kim Jong Un por el aniversario del partido y el primer discurso de Kast, entre las fotos de la semana.
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Instalación artística con los icónicos escritores rusos Alexandr Pushkin, Nikolái Gógol, Fiódor Dostoievski y Lev Tolstói con gafas de sol en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF 2026), Rusia.

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Instalación artística con los icónicos escritores rusos Alexandr Pushkin, Nikolái Gógol, Fiódor Dostoievski y Lev Tolstói con gafas de sol en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF 2026), Rusia.

© REUTERS Paola Chiomante

Marinos mexicanos retiran grandes cantidades de sargazo de las costas de Playa del Carmen, México.

Marinos mexicanos retiran grandes cantidades de sargazo de las costas de Playa del Carmen, México. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Paola Chiomante

Marinos mexicanos retiran grandes cantidades de sargazo de las costas de Playa del Carmen, México.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con directores de agencias de información internacionales en el Palacio Konstantínovski, en el marco del SPIEF, Rusia.

A su derecha: el director general de la agencia china Xinhua, Fu Hua.

El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con directores de agencias de información internacionales en el Palacio Konstantínovski, en el marco del SPIEF, Rusia.A su derecha: el director general de la agencia china Xinhua, Fu Hua. - Sputnik Mundo
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El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con directores de agencias de información internacionales en el Palacio Konstantínovski, en el marco del SPIEF, Rusia.

A su derecha: el director general de la agencia china Xinhua, Fu Hua.

© REUTERS Atet Dwi Pramadia

Un agricultor trabaja en un campo de arroz mientras el volcán Marapi expulsa cenizas volcánicas, en Tanah Datar, provincia de Sumatra Occidental, Indonesia.

Un agricultor trabaja en un campo de arroz mientras el volcán Marapi expulsa cenizas volcánicas, en Tanah Datar, provincia de Sumatra Occidental, Indonesia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Atet Dwi Pramadia

Un agricultor trabaja en un campo de arroz mientras el volcán Marapi expulsa cenizas volcánicas, en Tanah Datar, provincia de Sumatra Occidental, Indonesia.

© AP Photo / Mukhtar Khan

La madre de un soldado recién graduado del Regimiento de Infantería Ligera Jammu y Cachemira besa a su hijo durante el desfile de graduación en un centro de entrenamiento en las afueras de Srinagar, Cachemira (bajo control indio).

La madre de un soldado recién graduado del Regimiento de Infantería Ligera Jammu y Cachemira besa a su hijo durante el desfile de graduación en un centro de entrenamiento en las afueras de Srinagar, Cachemira (bajo control indio). - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Mukhtar Khan

La madre de un soldado recién graduado del Regimiento de Infantería Ligera Jammu y Cachemira besa a su hijo durante el desfile de graduación en un centro de entrenamiento en las afueras de Srinagar, Cachemira (bajo control indio).

© REUTERS KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong Un, visita la Escuela Central de Formación de Cuadros del Partido del Trabajo de Corea con motivo de su 80.º aniversario, en Pionyang, Corea del Norte.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, visita la Escuela Central de Formación de Cuadros del Partido del Trabajo de Corea con motivo de su 80.º aniversario, en Pionyang, Corea del Norte. - Sputnik Mundo
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El líder norcoreano, Kim Jong Un, visita la Escuela Central de Formación de Cuadros del Partido del Trabajo de Corea con motivo de su 80.º aniversario, en Pionyang, Corea del Norte.

© REUTERS Mohammad Ponir Hossain

Un trabajador desinfecta mediante una fumigación un predio como prevención frente a las enfermedades que propagan los mosquitos, en la capital bangladesí, Daca.

Un trabajador desinfecta mediante una fumigación un predio como prevención frente a las enfermedades que propagan los mosquitos, en la capital bangladesí, Daca. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Mohammad Ponir Hossain

Un trabajador desinfecta mediante una fumigación un predio como prevención frente a las enfermedades que propagan los mosquitos, en la capital bangladesí, Daca.

© Sputnik / Yuri Kochetkov / Acceder al contenido multimedia

Salida de la luna sobre los edificios de la avenida Vernadski, Moscú, Rusia.

Salida de la luna sobre los edificios de la avenida Vernadski, Moscú, Rusia. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Yuri Kochetkov
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Salida de la luna sobre los edificios de la avenida Vernadski, Moscú, Rusia.

© REUTERS Dylan Martinez

El director Steven Spielberg y los actores Wyatt Russell, Eve Hewson, Emily Blunt y Colin Firth reaccionan al resbalarse el guionista David Koepp, durante el estreno de la nueva película de Spielberg El día de la revelación en Londres, Reino Unido.

El director Steven Spielberg y los actores Wyatt Russell, Eve Hewson, Emily Blunt y Colin Firth reaccionan al resbalarse el guionista David Koepp, durante el estreno de la nueva película de Spielberg El día de la revelación en Londres, Reino Unido. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Dylan Martinez

El director Steven Spielberg y los actores Wyatt Russell, Eve Hewson, Emily Blunt y Colin Firth reaccionan al resbalarse el guionista David Koepp, durante el estreno de la nueva película de Spielberg El día de la revelación en Londres, Reino Unido.

© REUTERS John Muchucha

Un manifestante participa en una protesta contra un plan de cuarentena por el ébola respaldado por EEUU, relacionado con la instalación de un centro de 50 camas en una base de la Fuerza Aérea keniana que debía albergar a estadounidenses expuestos al virus, en la localidad de Nanyuki, condado de Laikipia, Kenia.

Un manifestante participa en una protesta contra un plan de cuarentena por el ébola respaldado por EEUU, relacionado con la instalación de un centro de 50 camas en una base de la Fuerza Aérea keniana que debía albergar a estadounidenses expuestos al virus, en la localidad de Nanyuki, condado de Laikipia, Kenia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS John Muchucha

Un manifestante participa en una protesta contra un plan de cuarentena por el ébola respaldado por EEUU, relacionado con la instalación de un centro de 50 camas en una base de la Fuerza Aérea keniana que debía albergar a estadounidenses expuestos al virus, en la localidad de Nanyuki, condado de Laikipia, Kenia.

© AP Photo / Manish Swarup

Vecinos rescatan a un ciudadano extranjero de un incendio en un hotel en Nueva Deli, India.

Vecinos rescatan a un ciudadano extranjero de un incendio en un hotel en Nueva Deli, India. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Manish Swarup

Vecinos rescatan a un ciudadano extranjero de un incendio en un hotel en Nueva Deli, India.

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimedia

Representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), junto con la Sociedad de la Cruz Roja de la república popular de Lugansk, visitaron el lugar de la tragedia en Starobelsk.

El 22 de mayo, las FFAA de Ucrania atacaron una residencia de estudiantes en la ciudad rusa.

Según las autoridades, 21 personas murieron y más de 40 resultaron heridas.

Representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), junto con la Sociedad de la Cruz Roja de la república popular de Lugansk, visitaron el lugar de la tragedia en Starobelsk.El 22 de mayo, las FFAA de Ucrania atacaron una residencia de estudiantes en la ciudad rusa.Según las autoridades, 21 personas murieron y más de 40 resultaron heridas. - Sputnik Mundo
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Representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), junto con la Sociedad de la Cruz Roja de la república popular de Lugansk, visitaron el lugar de la tragedia en Starobelsk.

El 22 de mayo, las FFAA de Ucrania atacaron una residencia de estudiantes en la ciudad rusa.

Según las autoridades, 21 personas murieron y más de 40 resultaron heridas.

© AP Photo / Martin Meissner

Cada año, una de las últimas poblaciones de caballos salvajes de Europa es llevada a una plaza cercana a su reserva natural en Dulmen, Alemania, con el fin de capturar los potros y garantizar la supervivencia de una manada con siglos de antigüedad.

Cada año, una de las últimas poblaciones de caballos salvajes de Europa es llevada a una plaza cercana a su reserva natural en Dulmen, Alemania, con el fin de capturar los potros y garantizar la supervivencia de una manada con siglos de antigüedad. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Martin Meissner

Cada año, una de las últimas poblaciones de caballos salvajes de Europa es llevada a una plaza cercana a su reserva natural en Dulmen, Alemania, con el fin de capturar los potros y garantizar la supervivencia de una manada con siglos de antigüedad.

© REUTERS Khalil Ashawi

Un miembro de la Defensa Civil Siria, también conocidos como los Cascos Blancos, carga a un niño después de que los niveles de agua aumentaran debido al incremento de los desembalses tras las fuertes lluvias de este año, Deir ez-Zor, Siria.

Un miembro de la Defensa Civil Siria, también conocidos como los Cascos Blancos, carga a un niño después de que los niveles de agua aumentaran debido al incremento de los desembalses tras las fuertes lluvias de este año, Deir ez-Zor, Siria. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Khalil Ashawi

Un miembro de la Defensa Civil Siria, también conocidos como los Cascos Blancos, carga a un niño después de que los niveles de agua aumentaran debido al incremento de los desembalses tras las fuertes lluvias de este año, Deir ez-Zor, Siria.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Policías israelíes a caballo dispersan a judíos ultraortodoxos que bloqueaban una carretera durante una protesta contra el reclutamiento militar en Jerusalén, Israel.

Policías israelíes a caballo dispersan a judíos ultraortodoxos que bloqueaban una carretera durante una protesta contra el reclutamiento militar en Jerusalén, Israel. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Policías israelíes a caballo dispersan a judíos ultraortodoxos que bloqueaban una carretera durante una protesta contra el reclutamiento militar en Jerusalén, Israel.

© REUTERS Akhtar Soomro

Un par de cabras domésticas atadas a la sombra de ropa tendida para reducir el estrés por calor en un día abrasador de verano, en Dhobi Ghat, Pakistán.

Un par de cabras domésticas atadas a la sombra de ropa tendida para reducir el estrés por calor en un día abrasador de verano, en Dhobi Ghat, Pakistán. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Akhtar Soomro

Un par de cabras domésticas atadas a la sombra de ropa tendida para reducir el estrés por calor en un día abrasador de verano, en Dhobi Ghat, Pakistán.

© AP Photo / Juan Karita

Personas llegan a un mercado improvisado en Avircato, Bolivia, instalado por productores que no pueden transportar sus verduras a la ciudad debido a los bloqueos de protesta.

Personas llegan a un mercado improvisado en Avircato, Bolivia, instalado por productores que no pueden transportar sus verduras a la ciudad debido a los bloqueos de protesta. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Juan Karita

Personas llegan a un mercado improvisado en Avircato, Bolivia, instalado por productores que no pueden transportar sus verduras a la ciudad debido a los bloqueos de protesta.

© REUTERS SNA/WANA/Amirhosein Khorgooi

Las personas se reúnen en una playa desde donde se divisa una embarcación en el estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Bandar Abbás, Irán.

Las personas se reúnen en una playa desde donde se divisa una embarcación en el estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Bandar Abbás, Irán. - Sputnik Mundo
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© REUTERS SNA/WANA/Amirhosein Khorgooi

Las personas se reúnen en una playa desde donde se divisa una embarcación en el estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Bandar Abbás, Irán.

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Los futbolistas del equipo Paris Saint-Germain (Francia) posan con el trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26, logrado tras la victoria en el partido final del torneo en Budapest, Hungría.

Los futbolistas del equipo Paris Saint-Germain (Francia) posan con el trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26, logrado tras la victoria en el partido final del torneo en Budapest, Hungría. - Sputnik Mundo
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Los futbolistas del equipo Paris Saint-Germain (Francia) posan con el trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26, logrado tras la victoria en el partido final del torneo en Budapest, Hungría.

© REUTERS Pablo Sanhueza

Manifestantes y policías antidisturbios se enfrentan durante una protesta en el día en que el presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia su primer discurso del Estado de la Nación en el Congreso Nacional, en Valparaíso, Chile.

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Manifestantes y policías antidisturbios se enfrentan durante una protesta en el día en que el presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia su primer discurso del Estado de la Nación en el Congreso Nacional, en Valparaíso, Chile.

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