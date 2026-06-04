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El control de Rusia sobre el Donbás y la conclusión de un acuerdo sobre Ucrania no son mutuamente excluyentes, indica Putin
El control de Rusia sobre el Donbás y la conclusión de un acuerdo sobre Ucrania no son mutuamente excluyentes, indica Putin
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El control de Rusia sobre las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el acuerdo sobre Ucrania no son incompatibles, declaró el presidente de Rusia... 04.06.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik te invita a seguir el evento en tiempo real a través de la transmisión en directo.El mandatario ruso destacó que la principal dificultad de las Fuerzas Armadas de Ucrania es la grave escasez de personal. Al mismo tiempo, señaló que las tropas rusas continúan avanzando a lo largo de toda la línea de contacto.Conforme al dirigente, alrededor de 20.000 militares abandonan las filas del Ejército ucraniano cada mes. Añadió que en el país se han abierto aproximadamente 200.000 causas penales relacionadas con estos casos.Putin sostuvo además que las dificultades que enfrentan las FFAA de Ucrania se traducen en pérdidas territoriales.El presidente ruso también señaló que, en la actualidad, Rusia controla completamente el territorio de la república popular de Lugansk y más del 85% de la república popular de Donetsk.Moscú y Pekín son amigos, no en contra de nadie, sino en beneficio mutuoRusia no ha realizado ningún "giro" hacia Asia, ya que su política exterior y su interacción con China se basan en acuerdos a largo plazo, destacó el presidente de Rusia.El foro, que se celebra anualmente, brinda tradicionalmente la oportunidad de debatir con el presidente Putin, en formato de preguntas y respuestas, sobre los principales acontecimientos internacionales, cuestiones económicas y la política exterior rusa junto a directivos y periodistas de algunos de los medios de comunicación más influyentes del mundo.La reunión tiene lugar en el Palacio Konstantínovski de San Petersburgo, en el marco de la 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), que se celebra del 3 al 6 de junio.
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El control de Rusia sobre el Donbás y la conclusión de un acuerdo sobre Ucrania no son mutuamente excluyentes, indica Putin
16:49 GMT 04.06.2026 (actualizado: 17:39 GMT 04.06.2026)
Noticia en desarrollo
El control de Rusia sobre las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el acuerdo sobre Ucrania no son incompatibles, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante un encuentro con representantes de agencias internacionales de noticias en San Petersburgo, donde se celebra el principal foro económico anual del país.
Sputnik te invita a seguir el evento en tiempo real a través de la transmisión en directo.
El mandatario ruso destacó que la principal dificultad de las Fuerzas Armadas de Ucrania es la grave escasez de personal. Al mismo tiempo, señaló que las tropas rusas continúan avanzando a lo largo de toda la línea de contacto.
Conforme al dirigente, alrededor de 20.000 militares abandonan las filas del Ejército ucraniano cada mes. Añadió que en el país se han abierto aproximadamente 200.000 causas penales relacionadas con estos casos.
Putin sostuvo además que las dificultades que enfrentan las FFAA de Ucrania se traducen en pérdidas territoriales.
"Solo en el período más reciente —no voy a mencionar ahora el número exacto de localidades porque podría equivocarme—, las fuerzas rusas han puesto bajo su control aproximadamente 2.440 kilómetros cuadrados", detalló.
Vladímir Putin
Presidente de Rusia
El presidente ruso también señaló que, en la actualidad, Rusia controla completamente el territorio de la república popular de Lugansk y más del 85% de la república popular de Donetsk.
Moscú y Pekín son amigos, no en contra de nadie, sino en beneficio mutuo
Rusia no ha realizado ningún "giro" hacia Asia, ya que su política exterior y su interacción con China se basan en acuerdos a largo plazo, destacó el presidente de Rusia.
"Simplemente trabajamos y mantenemos una relación de amistad con China, como ya he dicho, no en contra de nadie, sino en beneficio mutuo", expresó.
Vladímir Putin
Presidente de Rusia
El foro, que se celebra anualmente, brinda tradicionalmente la oportunidad de debatir con el presidente Putin, en formato de preguntas y respuestas, sobre los principales acontecimientos internacionales, cuestiones económicas y la política exterior rusa junto a directivos y periodistas de algunos de los medios de comunicación más influyentes del mundo.
La reunión tiene lugar en el Palacio Konstantínovski de San Petersburgo, en el marco de la 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo
(SPIEF), que se celebra del 3 al 6 de junio
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