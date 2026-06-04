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El control de Rusia sobre el Donbás y la conclusión de un acuerdo sobre Ucrania no son mutuamente excluyentes, indica Putin

El control de Rusia sobre el Donbás y la conclusión de un acuerdo sobre Ucrania no son mutuamente excluyentes, indica Putin

Sputnik Mundo

El control de Rusia sobre las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el acuerdo sobre Ucrania no son incompatibles, declaró el presidente de Rusia... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te invita a seguir el evento en tiempo real a través de la transmisión en directo.El mandatario ruso destacó que la principal dificultad de las Fuerzas Armadas de Ucrania es la grave escasez de personal. Al mismo tiempo, señaló que las tropas rusas continúan avanzando a lo largo de toda la línea de contacto.Conforme al dirigente, alrededor de 20.000 militares abandonan las filas del Ejército ucraniano cada mes. Añadió que en el país se han abierto aproximadamente 200.000 causas penales relacionadas con estos casos.Putin sostuvo además que las dificultades que enfrentan las FFAA de Ucrania se traducen en pérdidas territoriales.El presidente ruso también señaló que, en la actualidad, Rusia controla completamente el territorio de la república popular de Lugansk y más del 85% de la república popular de Donetsk.Moscú y Pekín son amigos, no en contra de nadie, sino en beneficio mutuoRusia no ha realizado ningún "giro" hacia Asia, ya que su política exterior y su interacción con China se basan en acuerdos a largo plazo, destacó el presidente de Rusia.El foro, que se celebra anualmente, brinda tradicionalmente la oportunidad de debatir con el presidente Putin, en formato de preguntas y respuestas, sobre los principales acontecimientos internacionales, cuestiones económicas y la política exterior rusa junto a directivos y periodistas de algunos de los medios de comunicación más influyentes del mundo.La reunión tiene lugar en el Palacio Konstantínovski de San Petersburgo, en el marco de la 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), que se celebra del 3 al 6 de junio.

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