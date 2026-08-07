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De la Espriella asume formalmente como presidente de Colombia

De la Espriella asume formalmente como presidente de Colombia

Sputnik Mundo

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, sucede en el cargo al ahora exmandatario Gustavo Petro. La ceremonia de toma de posesión se celebra... 07.08.2026, Sputnik Mundo

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Cabe destacar que esta ciudad es la tercera más poblada de Colombia y un bastión del partido izquierdista Pacto Histórico. Para De la Espriella, celebrar la ceremonia en Cali simboliza su apuesta por descentralizar el poder y acercarlo a las regiones más allá de Bogotá, la capital del país.Por su parte, varios miembros del partido Pacto Histórico, entre ellos el presidente saliente y el rival electoral de De la Espriella, Iván Cepeda, anunciaron que no asistirán a la ceremonia. Además, Cepeda convocó una serie de protestas durante la jornada en Bogotá (centro), Barranquilla (norte) y Cali.En julio de 2025, De la Espriella inscribió el movimiento Defensores de la Patria en el Registro Nacional con el objetivo de reunir firmas para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales. Posteriormente, recibió también el respaldo del partido conservador Movimiento Nacional de Salvación.En la segunda vuelta, celebrada el 21 de junio, obtuvo el 49,6% de los votos, superando por un punto porcentual al candidato del partido Pacto Histórico que consiguió el 48,7%.

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